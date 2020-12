Pasan hambre millones en AL

Santiago de Chile.

Aunque América Latina y el Caribe disponen de alimentos para satisfacer a sus más de 600 millones de habitantes, el año pasado 191 millones de personas tuvieron una alimentación insuficiente y de ellas 47.7 millones pasaron hambre, según un informe de las Naciones Unidas divulgado el miércoles.

La situación regional empeorará cuando se midan los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. "Vamos a ver, lamentablemente, un fuerte aumento en las cifras de hambre y malnutrición", dijo Julio Berdagué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Agregó que "104 millones de personas en nuestro continente no pueden pagar una dieta saludable... no porque no haya comida, comida hay. Es la desigualdad económica la que se los impide".

Los problemas de alimentación en la región están contenidos en el "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020", desarrollado por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).

El documento fue divulgado en una rueda de prensa en línea desde la capital chilena.

"Este informe ratifica la necesidad de que los gobiernos de la región amplíen sus redes de protección social existentes e incrementen el gasto social para que sus beneficios lleguen a las personas más vulnerables afectadas por la inseguridad alimentaria en una etapa de pandemia", señaló Miguel Barreto, director regional del WFP.

Pese a que aún no es posible medir el efecto de la pandemia en los indicadores relacionados con la alimentación y la nutrición, sí se sabe que provocará en la región la peor contracción del Producto Interno Bruto de su historia, estimado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un 9,1% para 2020.

Esta caída -provocada por las cuarentenas y la paralización de actividades para evitar la propagación del Covid-19- tendrá profundas consecuencias sociales y labores.

Berdagué dijo que desde el inicio de la divulgación de los informes en 2008, "nunca habíamos presentado un panorama... en un entorno tan adverso para la seguridad alimentaria y nutricional".