Pasan del ´diluvio´ al frío en albergues

Los damnificados de las lluvias que fueron trasladados al Polideportivo como albergue pasaron la noche en una colchoneta dura sin cobijas ni almohadas, los que durmieron en el Auditorio Municipal sí contaban con ellas, en ambas instalaciones se encontraron goteras.

Francisca González, de 85 años, abandonó su casa en la colonia Hidalgo cuando el agua llegó a su cintura, fue sacada de ella con ayuda de bomberos y de vecinos. Arribó al albergue con un solo cambio de ropa.

Su cama fue improvisada con un tapete, de buró utilizó una silla de plástico, "aquí pasamos la noche, la cama sí esta dura, pero yo le agradezco a Dios que nos haya dejado vivir".

Cuatro adultos más y una adolescente damnificados la acompañan. Alfredo, de 58 años, de la colonia Rancho Grande dijo "no nos dieron cobija, fui varias veces a pedirles que apagaran el aire porque nos estábamos congelando; de mi casa no recupere nada´´.

Durante la noche se registraron varias goteras en el edificio, agregó.

Matilde, de la colonia Lucio Blanco, llegó con su hija de 14 años y su madre de 85 quien necesita pañales y no se los han dado. "Y la estoy llevando al baño porque no hay pañales, ella no camina esta silla de ruedas es prestada, necesitamos una y no sé qué voy a hacer cuando salgamos de aquí, porque ella solo puede estar acostada".

A 11 kilómetros de distancia, en el Auditorio Municipal pasaron la noche otros cuatro adultos y un menor. Ellos sí contaron con cobijas, almohadas y colchones, Esperanza, de la colonia Hidalgo, explicó "nos han tratado muy bien, nos dieron de comer ayer sandwich y hoy nos prepararon un platillo con huevo".

Durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves las lluvias continuaron, las goteras en el Auditorio Municipal y en el Polideportivo acecharon las camas de los damnificados.

"Estas goteras se ven porque la lluvia fue muy intensa y se alcanzó a filtrar por las puertas y ventanas", dijo ,un oficial de Protección Civil.

El director del Instituto Municipal del Deporte y del Polideportivo, Jorge Anduiza Pérez, explicó que esperan cobijas y colchonetas en las próximas horas, "tenemos varios puntos de acopio y estamos esperando que lleguen cobijas y todo lo necesario para ellos".

El Gobierno del Estado anunció el envío de 500 paquetes de limpieza, 550 colchonetas, 500 cobijas, 85 paquetes de almohada, papel higiénico y productos de limpieza para los damnificados que se quedaron en sus casas.

Para los albergues se enviarían utensilios, refrigerador, parrillas y equipo de gas.

Unas 60 personas se refugiaron en los albergues el jueves y no se contemplaba la instalación de otros.

HOY POR ELLOS

¿Qué necesitan?

Cobijas.

Almohadas.

Pañales.

Alimentos no perecederos.

¿Dónde llevarlos?

DIF municipal.

Polideportivo.

Auditorio Municipal.