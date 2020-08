"Pasamos meses sin vender ni un litro de mezcal"

Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Vito Irineo Jarquín tiene 83 años. Todos lo conocen como Marcelino, el nombre que le impuso el cura en su bautizo. Marcelino es mezcalero y trabaja en su pequeño palenque ubicado en el pueblo donde nació, La Pila, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca.

El primer acercamiento de Marcelino al mezcal fue cultivando la tierra. Aprendió a arar cuando tenía menos de 15 años, desde ese momento hasta hoy no ha parado de trabajar. Tuvo cuatro hijos, dos trabajan con él en la producción del mezcal, Silverio y Eleazar, quienes aprendieron de su padre todo lo que necesitan saber.

Hoy, Silverio y Eleazar son la fuerza que mueve el palenque. Eleazar migró de joven a Estados Unidos y apoyó económicamente para consolidar y actualizar el palenque familiar, ahora está de regreso trabajando codo a codo con su papá y su hermano.

Su fuerza es necesaria precisamente ahora, cuando la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha derrumbado las ventas del mezcal y se necesitan de todos los brazos para repuntar el negocio familiar.

"Tres meses pasamos sin vender ni un litro" cuenta Silverio mientras trabaja cortando maguey en el campo resguardado detrás de su cubrebocas.

Los principales clientes de esta familia de mezcaleros se encuentran en Miahuatlán y las comunidades aledañas, fue por eso que los litros de mezcal dejaron de correr, pues en Oaxaca los pueblos blindaron sus accesos para no permitir la llegada del virus.

Aunque los cierres carreteros como medida de autoprotección no afectaron la producción de mezcal, sí complicaron que se pudiera mover el producto que nunca se dejó de destilar de la forma ancestral.

"Aquí tenemos todo para trabajar, el agave, el palenque, todo. Los clientes fueron los que se apagaron. Las fiestas patronales, los cumpleaños y demás celebraciones se detuvieron, eso fue lo que más nos afectó, no se vendía nada" cuenta Silverio.

Según habitantes de la comunidad, antes de la pandemia la gente llegaba a comprar entre 20 y 50 litros de mezcal, pero ahora, quien se acerca puede pedir desde medio o un litro.

A pesar de las bajas ventas, estos tres hombres no han detenido la producción de mezcal, con la esperanza puesta en que pronto mejoren las ventas y que cuando exista una recuperación económica, ellos estén listos para vender.

La esperanza de la familia no es infundada, pues de acuerdo con la Secretaría de Economía de Oaxaca, la industria mezcalera es una de las que más ha crecido en los últimos años, un 173% desde 2015, y la entidad concentra el 90% de la producción anual, que en 2019 se estimó en 7.1 millones de litros. De ellos 4.7 se envasaron para exportación y 80.3% de ese total es mezcal oaxaqueño.

Ahora, pese a la pandemia, el mezcal mantiene un impulso importante que valúa la industria en 5 mil millones de pesos. Además, ha logrado frenar la migración, pues de ella dependen directamente 16 mil personas.

El problema para los Jarquín es que no están afiliados a ninguna agrupación o cámara de mezcaleros, y por ello no han recibido ningún apoyo gubernamental. "Nos han ofrecido que entremos, para recibir apoyos, pero para eso se necesita pagar y como no tenemos suficiente maguey no podemos", lamentan.