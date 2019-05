Pasa susto Tri Sub 17 ante Puerto Rico

Cd. de México.

No estaba en el guion tanto sufrimiento. México remontó a Puerto Rico, 2-1, y se instaló en los Cuartos de Final del Premundial Sub 17.



Con goles de Jesús Gómez en la ejecución de un tiro libre, al 41', y de Israel Luna al 67', el Tricolor le dio la vuelta a un partido que se le complicó de más ya que perdía desde el minuto 6 con anotación de José Luis López.



El técnico Marco Antonio Ruiz coqueteó con otro papelón luego de su más reciente experiencia con la Sub 20 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.



El delantero Santiago Muñoz había fallado un par de ocasiones y después Bryan González e Israel Luna coquetearon con el gol, el primero tras un zurdazo y el segundo al ver como los puertorriqueños despejaban la pelota a centímetros de la línea de gol.



Ahora México se medirá a un contrincante más complejo en el rol, como es El Salvador, el próximo domingo. El ganador tendrá una de las cuatro plazas de la Concacaf para el Mundial de Brasil.