Pasa Pumas sobre el líder en CU

El cuadro de la Comarca se mantuvo en el primer lugar con 23 unidades y apenas su segundo tropiezo del torneo.

Pocas acciones ofensivas en la primera parte; del lado de Santos sólo una llegada de Brian Lozano, quien no logró anidar en el arco de los universitarios, y de parte de los dirigidos por Miguel González "Míchel" un par de jugadas a balón parado que fueron bien atajadas por la defensa del conjunto lagunero.



Los jugadores de ambos equipos bajaron el ritmo cuando la lluvia sorprendió en el Estado Olímpico antes de irse al descanso de medio tiempo.



Y uno de los momentos más emotivos de vivió en el descanso, cuando la afición cantó a todo pulmón "Lo pasado, pasado" y "Gavilán o Paloma", para despedir al cantante José José, quien falleció ayer a los 71 años de edad.



Para el segundo tiempo, los auriazules le dieron vuelta al dominio ejercido por los visitantes y comenzaron a recuperar balones importantes en media cancha, además de que la defensa se aplicó en la marcación sobre el uruguayo Lozano para evitar más desbordes por el sector de la derecha.



Entró Martín Rodríguez para tomar el lugar de Nacho Malcorra al 64' y el cambio le dio más movilidad a los felinos.



El gol de los Pumas llegó al minuto 68, luego de una brillante escapada de Carlos González, quien recibió pase de Juan Manuel Iturbe para finalmente anotarle a Jonathan Orozco, quien había tenido una excelente actuación deteniendo tres llegadas de los pupilos de "Michel".



En la recta final del encuentro, Santos jugó con 10 hombres durante unos minutos, pues Eduardo Aguirre tuvo que se atendido por un fuerte golpe, pues se abrió en la espinilla y tuvieron que ponerle un vendolete para parar el sangrado.



Los universitarios retrasaron líneas y ya no le permitieron a los laguneros ir al frente para buscar la igualada.



En tiempo de compensación, el árbitro acudió al VAR para revisar una jugada por una falta sobre Martin Rodríguez y marcó penal en contra de Santos. El reclamo del técnico, Guillermo Almada no se hizo esperar y lo expulsaron.



Desde los once pasos convirtió David Cabrera al 97' para el 2-0.