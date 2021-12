Pasa Mariana Zaragoza de las pasarelas a la TV

La serie Cecilia, recientemente lanzada en Paramount +, marcó su debut. En el "dramedy" creado por el argentino Daniel Burman (Edha), dirigido por Ihtzi Hurtado (Locas por el Cambio) y producida por Inna Payán (Los Lobos), Zaragoza da vida a Elena, hija rebelde de Cecilia, personaje de Mariana Treviño. "Elena es punk, se viste toda dark, tiene pelo azul y negro, siempre maquillada con delineador negro. Es una niña que a lo largo de la serie te das cuenta que no es tan mala como se quiere hacer ver, que realmente sí le importa mucho su familia y tiene sentimientos". La historia sigue la vida de Cecilia, una mujer que se esfuerza terminantemente por mantener a su familia unida.

Desafortunadamente, enfrentará una tarea aún más complicada ya que no tendrá otra opción más que reconstruirse a sí misma tras un accidente. Mariana, quien ha desfilado para marcas como Dior, Prada, Saint Laurent, Paco Rabanne, Delpozo o Chanel, se mentalizó para su papel retomando vivencias de personas cercanas a ella, aunque reconoció que le dio su toque en los aspectos con los que sí se identificaba. "Elena es una niña que es muy segura de sí misma y de sus ideales, que al final no le importa mucho lo que piensen los demás. Eso es algo muy admirable para mí, el ser auténtica. Es una persona que al final sí le importan los suyos, pero que no por eso va a dejar de ser ella, además es muy inteligente".

De acuerdo con la joven de 21 años, su incursión como actriz fue por una inquietud que tuvo desde niña, además, la pandemia la hizo replantearse su camino, algo que la animó a realizar castings para sus primeros papeles. "Cuando me mudé la primera vez a Nueva York yo tomaba clase de actuación en un estudio para actores que ya trabajaban, pero sólo iban a ensayar escenas. Al año después me metí a una escuela en forma de tiempo completo y era muy buena, pero era de método. Ahí duré un año de pandemia". "Después me metí a otra con un método en que se juega un poco con la imaginación; ahí duré otro año.

Fueron meses en que me mandaban para castings y me enviaron para el personaje de Elena. Cuando me aceptaron para el papel me salí de Nueva York y me vine a hacer el proyecto en la Ciudad de México". Aunque acepta que le gustaría seguir con la actuación, Mariana no abandonará el modelaje, profesión en la que alcanzó fama internacional. "Cuando haces una cosa demasiado tiempo siempre es bueno darle un descanso para volver a tener ganas de hacerlo y que no se sienta como una rutina, obligación o trabajo.

Estoy en ese momento en el que creo que necesito dejar de enfocarme cien por ciento en eso (el modelaje) para poder estar en otras cosas que en este momento me emocionan más y que son igual de importantes e increíbles". Zaragoza celebró que su debut haya sido con un papel tan distinto a ella en la vida real y en una serie que combina el drama y la comedia. Cecilia, disponible en Paramount+, también cuenta con las actuaciones de Erik Hayser, Marimar Vega, Michel Brown y César Bono.