Pasa Fondo Minero a educación y salud

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que otorga el manejo del Fondo Minero recabado este año, para repartirse en 2020, a la Secretaría de Educación Pública, que podrá incluso destinarlo a estados y municipios ajenos a la actividad minera.



La reforma establece que los ingresos obtenidos en la recaudación podrán ser empleados en mejoras para centros educativos y servicios de salud, al igual que en inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.



"Se destinará un 85 por ciento a la Secretaría de Educación Pública, la cual en un 80 por ciento de la recaudación total se deberá aplicar en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley y el 5 por ciento restante para desempeñar las funciones encomendadas en el presente artículo", de acuerdo con el nuevo texto del artículo 275 de la Ley.



Otro 10 por ciento de lo recaudado se asignará al Gobierno federal, porcentaje que será destinado a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.



El último 5 por ciento será destinado a la Secretaría de Economía para fortalecer al sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.



"La Comisión en la Cámara (de Diputados) nos quitó el Fondo Minero que tiene un impacto positivo en las comunidades, nadie se manifestó al respecto, tuvo que haber un cabildeo previo en cuanto a su manejo.



"La cancelación del Fondo (como recurso para estados y municipios mineros) tendrá un impacto (negativo) para las operaciones y las comunidades alrededor de las operaciones", dijo Faysal Rodríguez, gerente general de Minera Media Luna.



Para Salvador García, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, esta disposición implicará un gasto adicional para las empresas mineras, pues al no recibir el recurso, las comunidades se los exigirán.



"Siempre hemos apoyado a las comunidades, una de las peticiones que hemos hecho a la Secretaría de Hacienda es 'oye, considéralo dentro de lo que pagamos (de impuestos)'.



"Ahora con esto, si ya no le van a dar a las comunidades, éstas por supuesto que van a acudir a las empresas a decir 'oye, lo que tú pagas a mí no me interesa, me interesa que me apoyen con esto', se los tienen que regresar", mencionó.



La SEP sería la dependencia encargada de concretar las reglas de operación del Fondo, mismo que se pagará el siguiente año.



Luego de ser aprobada por los diputados, la reforma pasó a revisión al Senado.