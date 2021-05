Pasa factura el Covid-19

La emergencia por Covid -19 pasó factura a pacientes con otros padecimientos. Hasta el 10 de abril de 2020 se estudiaban al menos 20 mil muertes en exceso no relacionadas con coronavirus , sino con otras enfermedades como diabetes, accidentes cerebrovasculares o padecimientos cardiacos.

"Una razón tiene que ver con que mucha gente no buscó atención hospitalaria o seguimiento de sus tratamientos por miedo al Covid", informó.

"Otra tiene que ver con que los hospitales estaban vertidos a Covid y muchos procedimientos se vieron perjudicados, esto se ha presentado como una tendencia a nivel mundial".

Entre el 10 de abril de 2020 y la misma fecha del 2021 se esperaba que en la CDMX ocurrieran poco más de 86 mil decesos, sin embargo, el Registro Civil contabilizó 176 mil. Tras una revisión de datos se confirmó que al menos 69 mil pueden atribuirse a SARS-CoV-2.

Las restantes son las de personas que, si bien no contrajeron el virus, sus casos clínicos se agravaron por la emergencia sanitaria y también los que no pudieron recibir atención médica porque, por ejemplo, nunca encontraron ambulancia o cama de hospital.

En su primer reporte -en junio de 2020- la comisión de expertos que se creó para revisar el exceso de muerte advirtió el aumento también en otras enfermedades.

"Asociados a diabetes y problemas hipertensivos y cardiacos que no están relacionados a la infección de manera directa, sino probablemente a consecuencias secundarias a los cambios en la vida cotidiana de la población por el confinamiento" aseguró.

Para Carlos Magis, experto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, aún cuando la propagación del coronavirus se detenga, el impacto que provocó en otros padecimientos no dejará de traer consecuencias.

El daño colateral de la pandemia, insiste, será a mediano y largo plazo.

"Todas las enfermedades crónicas comienzan a ser menos controladas, las enfermedades agudas son menos diagnosticadas, con el tiempo vamos a ver que definitivamente se hicieron menos papanicolaus, menos detección de tuberculosis.

"No hacer estas detecciones quiere decir que no estamos haciendo lo que es detección oportuna y vamos a ver una repercusión de estos pacientes que no entraron rápidamente a tratamiento tiene", lamenta.