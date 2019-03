Pasa el campo por grave crisis. Eliminan al norte, defienden al sur

Lo que estamos viendo es que hay muchos productores que no han recibido información sobre los últimos acontecimientos que no son nada favorables, pues sigue privando la incertidumbre al no tener bien definidas las reglas de operación principalmente sobre el Ingreso Objetivo . Fernando Gómez Gómez, presidente de la Asociación Agrícola Local de Río Bravo

Rio Bravo, Tam.- El futuro para los hombres del campo de la región no se ve nada halagador, esto al ser más de 23 mil productores de la zona norte, los que se ven afectados al no aterrizar los programas federales, tras ser calificados como la clase alta del Agro Tamaulipeco, siendo de entrada eliminados demás de 3 mil 550 por lo que no descartan tomar medidas más drásticas.

Lo anterior se desprende de la reunión que se efectuó la tarde de ayer en la Asociación Municipal de Pequeños Propietarios Rurales, entre presidentes de módulos, organismos, asociaciones, representantes ejidales y de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Fue meramente de carácter informativo para sean portadores de la situación sumamente critica por la que atraviesa el campo tamaulipeco, a tal grado que confirmaron lo que es ya la participación e intervención del Gobernador del Estado licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"Lo que estamos viendo es que hay muchos productores que no han recibido información sobre los últimos acontecimientos que no son nada favorables, pues sigue privando la incertidumbre al no tener bien definidas las reglas de operación principalmente sobre el Ingreso Objetivo, y si en cambio ser eliminados más de 3 mil 500 productores del padrón de Proagro", afirmó de entrada Fernando Gómez Gómez, presidente de la Asociación Agrícola Local de Río Bravo.

Agregó que no se ha concretado lo que les ofrecieron departe del secretario de Agricultura en el plano nacional, por lo tanto los reclamos continúan, siguen en pie de lucha, ya que se esta eliminando a los productores del norte únicamente defendiendo a los del sur del país.

Rescatar la producción del campo es apoyando a los productores no eliminándolos como lo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), "los estamos convocando para decirles que la inconformidad continúa que no nos han resuelto nuestras peticiones, vamos a definir los pasos que habremos de proseguir, dicen que los productores del norte somos ricos, pero yo les digo que salgan de los escritorios, de las oficinas que se vengan a visitar al campo".

Por su parte Felipe Vega el otro de los presidentes que encabezaron la reunión, dijo que finalmente decidió involucrarse el Gobernador del Estado lo cual agradecen, y que no van a claudicar ya que continuará en pie de lucha hasta en tanto no les sea favorables las reglas de operación, y realmente se le de certidumbre al campo tamaulipeco de la zona norte.







PRESIDEN. Informan Fernando Gómez Gómez y Felipe Vega, ingenieros.