Pasa desapercibido el Día del Bombero

Valle Hermoso, Tam.

Desapercibido pasó para las autoridades locales el tradicional Día del Bombero, pues este año no los invitaron a almorzar, no les dieron un bono extra, ni mucho menos les llamaron siquiera por teléfono para felicitarlos.

Sin querer mencionar sus nombres, por temor a ser despedidos, los bomberos de la ciudad indicaron ayer que están en la peor crisis que haya tenido ese departamento, no hay equipo, no hay mangueras, no hay unidades y aparte se olvidan de su día.

"No hubo ni siquiera un llamado de felicitación pero como quiera entre todos nos vamos a cooperar para hacer un pollito asado mas tarde, algunas personas han venido a darnos algunos pequeños detalles", dijo ayer al medio día uno de los bomberos.

En México, cada 22 de agosto se celebra el Día del Bombero desde 1873, cuando se creó el primer cuerpo de Bomberos en el puerto de Veracruz, fue el mismo día pero de 1951, que mediante un decreto presidencial se le otorgó el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos.

En Valle Hermoso, el departamento ha sufrido el olvido de las autoridades pasantes no solo de la administración actual, pues pocos son los que se interesan en que los traga humos cuenten con equipo profesional contra incendios, así como unidades de rescate y atención rápida.

Hasta ayer, los bomberos de Valle Hermoso no tenían habilitada ninguna ambulancia ni ningún cambios para apagar fuego, solo contaban con un camión pipa que se utiliza en Parques y Jardines para regar las plantas, mismo que en caso de un incendio sería utilizado para socorrer a los habitantes.

Consume fuego casa habitación

Un cortocircuito en una casa habitación ubicada en la calle Zapata entre 22 y 23 de la colonia Soberón, terminó con la vivienda de material, pues se consumieron todos los artículos que había dentro de ella.

Por fortuna para la familia, que no quiso brindar su información, ninguno de los miembros resultaron heridos. "Nos reportaron un incendio de casa y acudimos de inmediato, al llegar a este lugar pudimos controlar el fuego pronto, pero ya se había consumido la mayor parte de los muebles y ropa que había adentro", dijo el comandante de los Bomberos, Esteban Carrión.

El incendio puso en riesgo otras viviendas del lugar, pues se originó en un espacio donde se construyeron varias casas tipo Infonavit, por lo que está una muy cerca de la otra.