Pasa desapercibida tardanza en Cabildo

Aunque las sesiones de Cabildo se han efectuado con tardanzas que oscilan entre los 40 minutos y una hora, no existe ninguna regla o sanción que pueda interponerse a los regidores, síndicos o demás miembros para obligarles a llegar temprano.

A diferencia de otros trabajos en donde los empleados cuentan con tiempos de tolerancia de hasta 15 minutos para su arribo, en el Cabildo las reglas no aplican.

Este fenómeno es lamentado por el síndico Víctor Hugo García Flores, quien se ha posicionado como el único miembro puntual.

“Definitivamente tenemos qué corregir esta situación, pero no hay ningún reglamento que obligue a llegar temprano, es parte de la responsabilidad de cada persona; las citas se hacen con 24 horas de anticipación, aunque a veces no es que no lleguen, sino que se ubican en salas contiguas a Cabildo”, dijo.

Las sesiones de Cabildo se pactan conforme a la agenda de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, quien preside los encuentros, mínimo tres veces al mes.

EL MAÑANA evidenció el 10 de julio de este año la tardanza de los miembros a través de una lista donde se especificó cuánto tiempo les toma llegar a su lugar.