Pasa desabasto a ser ´ley seca´...

De acuerdo a cadenas de autoservicio, en Reynosa escasea la cerveza desde hace dos semanas, pero cada vez se hace más notorio.

Durante este fin de semana, ciudadanos hicieron búsqueda intensiva en las cadenas de conveniencia, en los depósitos y tienditas de la esquina.

Al hacer un recorrido, se constató que en las tiendas de conveniencia no hay cerveza. En algunos las hileras donde comúnmente había producto, se encuentran tapadas; en otros negocios sí hay, pero solamente algunas latas.

De las marcas más socorridas tienen aún, pero en pocas cantidades, por lo que ciudadanos han recorrido la ciudad.

"No hay cerveza, ya fui a otras y no he encontrado nada", expresó un automovilista que salía de una cadena de autoservicio con las manos vacías.

En los depósitos es donde el ciudadano puede encontrar la cerveza, por lo que se hacen filas para poder comprar; en otros depósitos solo encuentran algunas marcas, pero no la mayoría.

De acuerdo a responsables de cadenas, desde hace dos semanas inició el desabasto, pero cada vez hay menos productos en los refrigeradores, algunos están vacíos por completo.

En plena Fase 3 los ciudadanos buscan el producto, lo que ha pasado en diferentes puntos del país.

Los refrigeradores lucen vacíos y este fin de semana no se encontró en tiendas de autoservicio.