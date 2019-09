Pasa como huracán en festival de Venecia

"Al menos sí en mis shows. Por ejemplo, tengo que decir que durante los últimos 12 años he intentado criticar la forma en la que las tropas han minado los derechos humanos de la gente palestina y mientras hablo con ustedes conozco a muchas personas que están aterrorizadas. Están perdiendo su forma de vida, todo está siendo destruido". Roger Waters, Activista y cantante.

Venecia, Italia.

El paso de Roger Waters por la Muestra veneciana fue como un huracán. Primero dio una revolucionaria rueda de prensa en la que mostró su rechazo al resurgimiento de la extrema derecha, las injustas políticas de migración alrededor del mundo, la corrupción y la mala distribución de la riqueza en el planeta.

Minutos después, el músico habló sobre su documental "Roger Waters us + them" y su preocupación por México. Después de quitarse el pañuelo palestino que traía enrollado en el cuello, compartió sus ideas acerca de la tragedia que ocurre en la frontera de Estados Unidos con México.

BUFÓN HOMICIDA

"Obviamente el muro es una idea terrible y una pérdida de tiempo, energía y dinero para todos. Es algo que sirve para dividir la atención de las cosas por las que realmente nos deberíamos preocupar que es cómo sentarnos todos juntos a la mesa y cooperar. Es el acto de un bufón homicida como es Donald Trump, pero el mundo está lleno de personas como él sólo que tendemos a mirarlo más porque es muy extremista. Lo cierto es que son todos unos sociópatas, republicanos y demócratas", dijo el artista, que también expresó su deseo de incluir una serie de conciertos en México en 2020.

"Planeamos hacer una gira por América del Norte el próximo año y hablando con mi promotor estos días le dije que me gustaría ir a la Ciudad de México a hacer un par de conciertos. Me encantaría ir a tocar en esa arena deportiva creada para los Juegos Olímpicos de 1968", aseguró.

A LA FRONTERA

Pero ese no es el único plan en México pues también dijo que hará un concierto en la frontera. "Me gustaría hacer algo en Ciudad Juárez, justo en la frontera con El Paso. Tengo que ver cómo se desarrollan las cosas porque quiero que sea un concierto gratuito y hay un tema importante y es que la logística es muy complicada.

Se tiene que decidir cuánto tiempo se podría hacer porque hay muchos temas de seguridad y es difícil poder cuadrarlo todo pero quisiera hacerlo porque por lo general el retorno emocional que estos conciertos te dan es enorme. Siempre recordaré el concierto que hice en el Zócalo en 2016, fue increíble y conmovedor", dijo Roger Waters, quien se mantiene informada por lo que publican sitios online ya que nunca ve tv.

"No hacerlo es extremadamente importante porque es muy fácil ser contaminado con lo que las televisoras nos cuentan", alertó.

Sin miedo

Waters se caracteriza por su activismo político y eso lo ha llevado a ser amenazado muchas veces, sin embargo dijo nunca haber temido por su seguridad. "Acepto que hay riesgos en las decisiones que tomo. Por ejemplo, siempre que hablo de la inmigración en EU estoy esperando que alguien me diga: 'no, no, jódete, aquí no puedes venir'. No soy un ciudadano estadounidense pero hay una ley, una enmienda que dice que si criticas decisiones del gobierno en el contexto de política internacional y seguridad nacional pueden arrestarte y encarcelarte sin ayuda de un abogado o una corte bajo la orden del comandante en jefe, así que imagínate", explicó el británico.

Todas estas amenazas que levantan sus conciertos y su música le hacen pensar que el rock todavía es un vehículo para la denuncia y la protesta.