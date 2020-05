Pasa Annia Mejía de ser artillera a la zaga

MONTERREY, NL

Por eso, para quienes ya conocían su historia como goleadora en su niñez, quizá no les extrañó tanto que con un letal remate de cabeza le diera vida a las Rayadas en el duelo de ida de la Final del Apertura 2019.

Su anotación en aquel juego, en el que también salvó al Monterrey de un gol cantado de Tigres al barrerse en la línea, le dio, además del 1-1 parcial a Rayadas, la motivación para finiquitar con un 1-0 en la vuelta y coronarse por primera vez en la Liga MX Femenil, tras dos finales perdidas ante las felinas.

Eso aún hace emocionarse a Mejía, de 24 años, quien creció admirando a la delantera y leyenda estadounidense Mia Hamm y hoy es una férrea defensa.

"Yo empecé de delantera y después, cuando tenía 13 años y llegué a un programa de selecciones de Estados Unidos, me pusieron de defensa y ahí me quedé", recordó Annia vía telefónica desde Bloomington, California.

"Me pusieron en un juego que había una delantera muy grande y fuerte y me pusieron atrás y desde ahí me quedé".

Y así comenzó su historia que la llevó a jugar al máximo nivel colegial de Estados Unidos, la División 1 de la NCAA con la Universidad de California, ser mundialista Sub 20 con México en Papúa Nueva Guinea en el 2016 y hasta integrar ya el Tri Mayor.

También tuvo un breve paso por el futbol español con el Albacete para luego llegar a Rayadas.

Su nivel mostrado y experiencia no pasaron desapercibidos y alguien la recomendó al Monterrey, equipo al que llegó para el Apertura 2019, directo para ser campeona.

Su llegada como central por derecha le dio fortaleza a la zaga, en la que Mariana Cadena fue movida a la lateral izquierda y Rebeca Bernal a la central también por ese perfil.

"De verdad me gusta mucho jugar de defensa central, es una posición desde la que miras todo en la cancha", añadió la admiradora de Piqué y Sergio Ramos.

- ¿Qué sentiste con tu gol en la Final?

¡Oh, Dios! de verdad es como un sueño, cuando pienso en eso es algo que siempre voy a recordar, y cuando eso pasó, el gol fui muy feliz. Lo puedes ver en mi cara", responde emocionada.

Mejía ansía el regreso de la acción de la Liga. Se prepara fuerte en California porque tiene un objetivo claro, seguir encumbrada con Rayadas.

"Es muy buena noticia (que sí se reanudará la Liga femenil), porque la verdad es lo que hacemos día a día y necesitamos hacerlo, pero de verdad me da gusto", dijo.