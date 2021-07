Partido Verde impugna la multa de 40.9 mdp por "influencers"

En el documento, firmado por Fernando Garibay Palomino, representante suplente del PVEM ante el Consejo General del INE, insiste en que no hay ninguna relación entre el partido y los personajes que utilizaron sus redes sociales para elogiar las propuestas del Verde.

"La conducta que se le atribuye a mi representado no fue desplegada por este Instituto Político, por lo que ni existe una vinculación real con 'influencers' que demostraron algún tipo de simpatía o afinidad con alguna propuesta del Partido (...) y que en su papel de ciudadanos responsables e interesados por el futuro de nuestro país se tomaron la libertad de realizar alguna referencia a este partido político".

En el recurso de apelación, el representante del PVEM argumenta que "no existe una relación directa con los "influencers" y mucho menos una retribución económica", además de que "suponiendo sin conceder" que así fuera, la autoridad fiscalizadora y el INE determinaron que se pagó la cantidad "exorbitante" de diez mil dólares, sin que explicaran el procedimiento por el que llegaron a esa conclusión, ya que supuestamente algunos de los involucrados reconocieron haber recibido diez mil pesos.

En el escrito, de 57 páginas, se insiste en que "sin que el PVEM acepte la responsabilidad", existen indicios de que se ofertaron diez mil pesos por mención en Instagram, por lo que la autoridad "no valoró dicha circunstancia", y de haberlo hecho, la cantidad involucrada sería de un millón 40 mil pesos, y la sanción por un monto del doble de esa cantidad, es decir, 2 millones 80 mil pesos, y no de los 40.9 millones de pesos que se impuso como multa.