Participará Katy Perry en videojuego

Katy Perry confesó que aparecerá en el videojuego para dispositivos móviles "Final Fantasy Brave Exvius", según reportó NME.

La cantante interpreta el tema principal del juego, "Immortal Flame", y además tendrá una intervención en el juego por tiempo limitado.

En un adelanto que el videojuego lanzó por YouTube, Perry interpreta un fragmento de su nueva canción, posteriormente se transforma en una versión digital de ella misma.

Ésta no es la primera vez que la intérprete aparece en un videojuego, pues anteriormente tuvo una participación en "The Sims 3", en el que hizo una parodia del video de su canción "Last Friday Night".