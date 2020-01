Participará Juanes en tributo a Prince

El cantante colombiano Juanes participará en el espectáculo Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince, un tributo al fallecido intérprete y compositor estadounidense, que se llevará a cabo el 28 de enero en Los Ángeles, California.

En el homenaje al compositor de Purple rain, organizado por Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que entrega los premios Grammy, participan artistas de la talla de Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Legend, Chris Martin, Mavis Staples, St. Vincent, Usher y Susanna Hoffs.

Además, el intérprete que ha ganado dos premios Grammy y 23 premios Grammy Latino, estrenará este viernes un nuevo video del sencillo El pueblo, que forma parte del álbum que recientemente puso en circulación, Más futuro que pasado.

Considerado por varios críticos como uno de los mejores 10 discos de 2019, es el octavo material de Juanes. La mezcla de ritmos como rock, hip-hop, reggaetón y otros, ha resultado atractivo para el público, destacando la participación con la estrella del flamenco pop, Rosalía.