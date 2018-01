Participan maestros en una investigación. Centro de Excelencia OneGulf de Texas

Edinburg, Tx.- Profesores de UTRGV se encuentran entre un grupo de científicos galardonados con un subsidio de dos años para investigación parte del Centro de Excelencia OneGulf de Texas.

John "Chip" Breier, , David Hicks, profesor, y Hudson DeYoe, trabajarán en estrecha colaboración con Warren Pulich en el Meadows Center for Water and the Environment en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, gracias a una beca de casi 214 mil dólares otorgada a su propuesta, "Desarrollar un modelo de ecosistema predictivo para la Baja Laguna Madre".

Texas OneGulf es uno de los dos consorcios establecidos por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas para permitir el uso de fondos federales proporcionados a través de la Ley de Recursos y Ecosistemas Sostenibles, Oportunidades Turísticas y Economías Revividas de la Costa del Golfo de 2010 (Ley RESTORE).

Dicha ley requiere que los cinco Estados del Golfo afectados por el derrame de petróleo del Deepwater Horizon en 2010 - una derrama de millones de barriles de petróleo crudo en el Golfo de México que duró 87 días - para establecer centros de para realizar investigaciones en la región de la costa del Golfo.

"Nuestro proyecto desarrollará un modelo ecológico predictivo, con el objetivo de reunir toda la información interdisciplinaria esencial necesaria para predecir las tendencias futuras en la calidad del agua y la salud de los ecosistemas para la Baja Laguna Madre", dijo Breier.

La donación apoyará la investigación y la educación de tres estudiantes de posgrado en la nueva Escuela de la Tierra, Ciencias Ambientales y Marinas en el nuevo Centro Costero y de Ciencias Oceánicas (COSC) de UTRGV. Actualmente en la etapa de diseño, una instalación que se ubicará en Puerto Isabel.

"La Baja Laguna Madre es una región vital, única y ecológicamente importante del Golfo de México, pero sigue siendo terriblemente pobre en datos", notó Breier. "Comenzando de inmediato, esperamos utilizar los datos recuperados para comenzar a generar predicciones".

Breier dijo que éste es el primer paso en el desarrollo de un modelo predictivo de trabajo, y que mejorará con el tiempo a medida que crecen el conjunto de datos y la comprensión del sistema.

"Ya sea que las implicaciones de nuestras predicciones sean buenas, malas o mixtas, el objetivo clave es que las predicciones en sí sean tan precisas como puedan ser", dijo. "El resultado de la investigación del equipo será una mayor capacidad de recuperación de nuestras comunidades costeras y la salud y el bienestar general de la población".

Texas OneGulf está dirigido por el Harte Research Institute (HRI) para los Estudios del Golfo de México en la Universidad A & M de Texas-Corpus Christi.

"Lo que ocurre en el Golfo de México afecta la salud y el bienestar económico de los ciudadanos de Texas a diario, y asegurarnos de que enfocamos la mejor ciencia disponible en estos temas es el objetivo de nuestro Centro de Excelencia designado por la ley Restore".