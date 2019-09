Participan grandes actores en el gran Festival de Cine

Edinburg, Tx. - Sin dudas, la quinta edición de este Festival Internacional de Cine del Sur de Texas (STXIFF), demostró que en la ciudad de Edinburg pueden desarrollarse grandes eventos artísticos y culturales de la mano del trabajo incansable de los dirigentes y colaboradores, en este caso, de la Corporación de Desarrollo Económico, como también así de todos los comercios que se adhirieron.

Hubo competencias nacionales y regionales, producciones audiovisuales de largometrajes y cortometrajes. Encuentros escolares y proyecciones de más de 100 producciones fílmicas.

La quinta edición del festival incluyó actividades especiales, en formatos de charlas informativas o de talleres dictados por personalidades reconocidas en el ámbito del cine y de la crítica cinematográfica internacional.

Además, ésta edición tuvo presente al actor Valente Rodríguez y Joe Castro experto de maquillaje de efectos especiales, quienes brindaron charlas magistrales a lo largo del festival.

Los actores Cimela Kidonakis y Sean Bloomfield de la película "Where There Is Darkness", Matt Maxwell de "Finding Home In Boomtown", Fox Redsky de "Keep The Fire Lit" y Michael Siebert que apareció en el largometraje "Alive", participaron en paneles sobre la industria y respondieron preguntas de los asistentes.

El cierre de la gala de clausura y entrega de premios, tuvo lugar la noche de este pasado sábado en el Centro de Conferencias At Renaissance.u**e sede del evento.

"Vivimos un festival con mucha emoción", dijo Magdiel Castle, gerente de Edinburg Cultural Arts. Al mismo tiempo, consideró que "crecimos muchísimo, realmente la gente de afuera nos está diciendo que este festival es reconocido como uno de los mejores festivales", dijo.

"Ha sido un festival distinto, con películas únicas que no se pueden encontrar en los cines. Proyectamos películas con una visión única y esas películas que solo se pudieron ver en el Festival Internacional de Cine del Sur de Texas".

Aclaró que en esta edición se vieron más visitantes que en años anteriores.

ACTOR. Valente Rodríguez impartió magistral conferencia.

ARTE. Joe Castro experto de maquillaje de efectos especiales compartió algunos de sus secretos.