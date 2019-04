Participan corporaciones para brindar la seguridad. Dan tranquilidad a visitantes

Miguel Alemán, Tam.- Elementos de las diferentes corporaciones estarán trabajando de manera coordinada entre sí y colaborando con la ciudadanía, para poder garantizar la seguridad pública e integridad de las familias que estarán visitando los centros recreativos de la ciudad, pero sobre todo las márgenes del Río Bravo.

Entre el personal que reforzará su presencia y vigilancia, se encuentran los elementos de Vialidad Municipal, Protección Civil y Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, uniformados de Policía Estatal Fuerza Tamaulipas y funcionarios del Sector Salud.

En el parque recreativo del Río Bravo se instalarán diferentes puestos de control y apoyo, tanto médico como de seguridad y vigilancia.

Por parte de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como de la Policía Estatal acordaron poner filtros temporales para poder verificar que no haya conductores en estado de ebriedad y en su caso brindar apoyo para trasladarlos a su destino, todo esto a fin de evitar algún percance vial que ponga en riesgo a los paseantes.

En el Río Bravo, también se tendrá especial vigilancia en las embarcaciones, que no vayan con exceso de personas y que traigan el equipo de seguridad, asimismo se aplicarán para las motos acuáticas, las cuales no deberán traer más de 2 ocupantes y no deberán navegar en zonas cercanas a los bañistas.

Por otro lado, en la zona que se ubica debajo de los Puentes Internacionales no se permitirá el ingreso de vehículos, esto a fin de que la convivencia familiar se lleve a cabo bajo el menor de los riesgos posibles de accidentes.

En cuanto a las fogatas, el oficial de PCyB, Juan Reyes Contreras está solicitando que quienes enciendan su fogata a ras de suelo, o en los asadores disponibles, ante de retirarse se aseguren muy bien de extinguirla con el fin de poder evitar algún posible incendio.