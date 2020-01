Participación privada en sector energía, benéfica

Ciudad de México.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respondió al gobierno federal que la participación de la iniciativa privada en energía ha sido benéfica para México, al generar inversiones por más de 11 mil millones de dólares y planes futuros por más de 36 mil millones de dólares.

El CCE que preside Carlos Salazar Lomelín se refirió así a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el gobierno federal no considera convocar a nuevas rondas petroleras, debido a que las empresas que obtuvieron contratos de exploración durante la reforma energética no invierten y no producen.

El sector empresarial hizo un llamado al diálogo, luego de las recientes declaraciones presidenciales sobre que la reforma energética fue un fracaso.

"Se aprobó la reforma energética, se les dieron 110 contratos, y en cuatro años sólo se están produciendo alrededor de 10 mil barriles, de un millón 725 mil barriles que se extrajeron ayer sólo 10 mil son extraídos por las empresas que obtuvieron los contratos. Fue un rotundo fracaso", aseguro el titular del Ejecutivo.