Participa en tres películas a estrenarse en 2018

Ciudad de México

Mariano Palacios estará presente durante 2018 en por lo menos tres películas: “Una mujer sin filtro”, “Motel acqua” y “Sacúdete las penas”, cuyos estrenos están previstos para enero, en el primer caso, así como en marzo y abril, en los otros dos, respectivamente.

“Motel acqua” es un thriller psicológico con tintes de acción que se filmó el año pasado. La cinta es protagonizada por Palacios junto a Ricardo Abarca, bajo la dirección del cubano Conrado Martínez y la producción de Joel Núñez para Harem Films.

“Las locaciones donde estuvimos están fantásticas. Fuimos al desierto en unas dunas cerca de Ciudad Juárez, por una de las prisiones de máxima seguridad. Está increíble todo porque parece el Desierto del Sahara. También estuvimos en El Paso, Texas”, explicó el actor en entrevista, en la que adelantó que la historia de la película tiene relación con el tráfico de drogas.

Respecto a “Sacúdete las penas”, indicó que no es tan comercial y que incluso ha tardado mucho la postproducción porque es una trama de época.

“Se desarrolla entre 1950 y 1970. Hay baile y música. También actúan Roberto Sosa, Emmanuel Orenday, Melissa Barrera, Hernán Mendoza y Armando Hernández”.

Este año Mariano Palacios habría filmado “Yo Fausto”, ópera prima de Julio Berthely. Finalmente no hizo el papel debido a las veces en que fue pospuesto el rodaje y tuvo que aceptar otros proyectos. En su lugar actúo Christian Vázquez.

“Tenía confirmada esa película desde 2014. Es el guión que más me ha gustado en la vida y en el que más he estado involucrado, pero fue muy complicada llevarla a cabo desde el inicio.

“Obtener los fondos fue muy difícil, se tardaron tres años y yo perdí algunos proyectos por estarla esperando. La última vez que me dijeron que se posponía llegó el casting para ‘Hoy no me puedo levantar’, lo hice y me quedé porque el proyecto me gustaba”, comentó.

Aunque buscó la manera de que se adecuaran ambas agendas, no fue posible.

Este mes concluye la temporada del musical y Mariano Palacios buscará radicar en Los Ángeles, California, para buscar hacer más cine y series de televisión.

“Quiero contar historias de todo tipo y no clavarme en el melodrama clásico. Espero lograr cosas interesantes”, externó.