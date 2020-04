Paro laboral en Teleplan, regresan hasta el día 30

Alrededor de 800 trabajadores amenazaron de no regresarán a trabajar hasta el próximo 30 de abril, pero mientras tanto estarán en incertidumbre ante la forma de operar de la empresa.

Los empleados acudieron muy temprano al sindicato para expresar sus preocupaciones y les informaron que la empresa les debe pagar al 100 por ciento el salario, mientras están en casa.

Mario Rosales Lopez, trabajador de dicha empresa, comentó que el grupo ya no se presentará a trabajar, pero van a esperar a el miércoles para ver si en realidad les paga como debe ser.

El problema es que algunos tiene trabajando hasta cuatro años y no tienen contrato, ya que se los renuevan mes a mes por parte de otra empresa.

"Muchos tienen miedo a que los corran porque la planta se maneja de la siguiente manera, contrata una empresa externa y al mes y medio te mueven de la planta, per no te dan planta, es puro contrato cada mes", dijo.

Para los trabajadores la situación es que si el contrato se vence y la planta no te corre, simplemente ya no te renueva el contrato, comentó el trabajador.

"El sindicato dice no se puede, no lo deben de hacer porque les aplican cargos legales, lo dijo el delegado de la planta, pero pues pueden decir muchas cosas, pero la verdad no creo que las cumplan, es el temor de ellos que dejen de laborar y los corran",recalcó.

Por lo pronto regresará hasta el 30 de abril y posterior ya se seguían las indicaciones del gobierno federal, checando que les paguen el salario completo.

"Se supone que el lunes ya no van a ir a trabajar, ya le informamos al personal que está trabajando y el lunes ya no se van a presentar", finalizó.