Parlamento británico frena 3er intento de votación

Londres, Inglaterra

El presidente de la Cámara de los Comunes asestó ayer un golpe potencialmente letal al agonizante acuerdo de Brexit de la primera ministra Theresa May, diciendo que el gobierno no puede seguir pidiéndoles a los legisladores que voten la misma propuesta que ya fue rechazada en dos ocasiones previas.

El gobierno pretende realizar un tercer intento para que los legisladores respalden el acuerdo, de preferencia antes de que May viaje el jueves a Bruselas para una cumbre de la Unión Europea donde está programado que le solicite al bloque que postergue la salida de Gran Bretaña. May ha advertido a los opositores que no aprobar el acuerdo podría representar una demora prolongada, e incluso indefinida, del Brexit.

El presidente de la Cámara, John Bercow, criticó el plan de May, diciendo que reglas parlamentarias de hace siglos evitan que "la misma propuesta o básicamente la misma propuesta" sea puesta a votación repetidas veces en la misma sesión del Parlamento.

Dijo que una nueva moción tendría que ser "fundamentalmente distinta. No en cuestión de redacción, sino de sustancia".

El fallo causó indignación entre los simpatizantes del gobierno en la Cámara de los Comunes. El procurador general Robert Buckland dijo que Gran Bretaña enfrenta "una importante crisis constitucional".