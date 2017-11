El París Saint-Germain cede a Jesé al Stoke

Londres, Inglaterra.

El acuerdo no incluye una opción para comprar al jugador de 24 años, que sigue teniendo contrato con el club galo hasta 2021.



Jesé no se ha adaptado al PSG desde que llegó del Real Madrid el año pasado. No ha jugado en lo que va de temporada y no está en los planes del técnico Unai Emery.



El PSG lo cedió en enero al club español Las Palmas, donde anotó tres goles en 12 juegos.



"Tiene ganas de causar una gran impresión en la Premier League", dijo el director general del Stoke, Toby Scholes.