Parejas homosexuales y concubinas podrían adoptar en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

Permitir que las personas sin distinción de tipo de familia, orientación sexual o el estado civil puedan adoptar es la petición que se realiza a través de una propuesta de reforma al Código Familiar del Estado, el legislador Óscar Carlos Vera Fabregat, diputado por el partido Conciencia Popular.

La iniciativa busca reformar el artículo 249 las fracciones I, IV y V; adicionar, el artículo 250 BIS; y derogar el artículo 258, de la citada ley, con el objetivo de eliminar las restricciones al derecho del adoptante, por las razones señaladas anteriormente.

En la exposición de motivos se menciona que al realizar los cambios propuestos al Código Familiar permitirán garantizar el interés superior del menor y su derecho a integrarse a una familia, sin embargo, aclara:

"Es incuestionable que (...) surgirán diversas voces que instarán votar en contra la propuesta, pero no se ha de olvidar que el fin primero y último es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes que sean adoptados; tutelar sus derechos y el interés superior de los menores que no cuentan con una familia ante la ausencia de los padres; pero en lo principal dejar claro que en el estado potosino no se discrimina a persona alguna por su edad, orientación sexual o religión, entre otras causas".

Esta propuesta será presentada este jueves en sesión de pleno del Congreso del Estado para ser turnada a comisiones para su análisis.