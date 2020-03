Parejas de famosos que han padecido violencia de género

Los famosos tampoco se salvan de relaciones tormentosas y también se han enfrentado a la violencia de género. La mayoría comienza su relación como si vivieran un cuento de hadas, pero en el transcurso del tiempo su vida se convierte en un infierno, hasta que mejor deciden separarse.

Kate del Castillo y Luis García

En el 2001 la actriz Kate del Castillo se casó con Luis García, aunque ella estaba muy enamorada del futbolista, su matrimonio no duró mucho, terminaron divorciándose en el 2004.

Más tarde la actriz dio a conocer que el motivo de su separación fue el maltrato que sufrió durante los años que estuvo casada:

"Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, insultándome y burlándose de mí y de mi trabajo como actriz. Todo fue empeorando hasta que empezaron los empujones y las aventadas de objetos...", dijo la actriz en una campaña contra la violencia, de la iniciativa Real Woman Stories.

Por su parte García se mantuvo al margen y no quiso decir nada al respecto.

Laura Flores y el cantautor uruguayo Sergio Fachelli

La actriz mexicana Laura Flores aseguró durante un programa televisivo que durante su matrimonio con el cantautor uruguayo Sergio Fachelli, entre 1986 y 1989, vivió algunas agresiones.

Aclaró que nunca la golpeó, pero sí tuvo que soportar las intimidaciones de su esposo. "Sí tuve que salir corriendo y pedir ayuda", afirmó la actriz.

Rihanna y Chris Brown

Durante el 2009 el cantante géneros R&B y hip hop, Chris Brown, golpeó a Rihanna en la antesala de los Grammys. Después de que la intérprete de "Love the Way You Lie" lo denunciara, el caso terminó en la corte y fue condenado a cinco años de libertad condicional por asalto y agresión, además se le impuso una orden de alejamiento.

A pesar de la agresión Rihanna lo perdonó, aunque su relación no duró mucho tiempo. Las fotos del rostro golpeado de la cantante circularon en todos los medios.

José Manuel Figueroa y Ninel Conde

Fue durante el 2003 cuando la actriz Ninel Conde comenzó una relación con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, pero sólo pasaron tres años y decidieron separarse definitivamente.

Ninel comentó en una entrevista que una de las razones fueron las constantes infidelidades del cantante, además lo calificó de violento. Y entre los dimes y diretes de ambos José Manuel comentó que ella era mala en la cama y frívola.

Tatiana huyó de su esposo

La cantante infantil Tatiana conoció a su esposo y manager Andrés Puentes en 1988 en un centro nocturno, se casó con él y después de 11 años de matrimonio decidió separarse.

El escándalo inició cuando ella tomó a sus hijos y abandonó la casa en donde vivía con Puentes, asegurando que lo hizo porque le tenía miedo, debido a que durante todo su matrimonio había sufrido maltrato.

Tatiana ganó la custodia de sus hijos y durante todo el pleito Puentes fue encarcelado por no pagar la manutención de sus hijos. Hasta el momento ambos siguen dando declaraciones acusadoras.

Amber Heard y Johnny Depp

Amber Heard y Johnny Depp se separaron en 2016 y en ese momento la actriz lo denunció por violencia de género, además de interponer una orden de alejamiento declarando que Depp la había golpeado repetidamente.

Pero en un audio filtrado se reveló que la situación era al revés, la actriz no sólo golpeaba a su marido, sino también le arrojaba sartenes y jarrones.

Las conversaciones grabadas son del 2015 y se realizaron cuando trataban de solucionar sus problemas matrimoniales con terapias en las que sus confesiones eran grabadas.

"No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado", se escucha en el audio lo que dice la actriz.