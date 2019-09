Pareja demanda a Walmart tras tiroteo de El Paso

Dallas.- Una pareja de Texas que resultó herida durante la masacre del mes pasado en una tienda Walmart de El Paso interpuso recientemente una demanda contra la compañía, argumentando que no contaba con la seguridad apropiada para evitar el ataque en el que 22 personas fueron asesinadas. Guillermo y Jessica García presentaron la denuncia el viernes, la primera después de la masacre del 3 de agosto en la que también resultaron heridas más de una veintena de personas, incluyéndolos. Guillermo García se ha sometido a varias cirugías por las heridas que sufrió y permanece hospitalizado en estado crítico. Jessica García también pasó algún tiempo en el hospital, pero ya fue dada de alta. La demanda también solicita que se imponga una orden de restricción para preservar la evidencia localizada dentro de la tienda y evitar que Walmart destruya o altere cualquier material relevante. La cadena anunció hace dos semanas que reabrirá la tienda de El Paso, pero primero se reconstruirá el interior del inmueble y la renovación incluirá un monumento en honor a las víctimas, muchas de las cuales eran de origen latino. Patrick Luff, abogado de la pareja, dijo el miércoles que no es la primera vez que ocurren tiroteos dentro de tiendas Walmart, incluyendo uno en 2016 en la localidad de Amarillo, también en Texas. Señaló que la compañía debió contar con seguridad adecuada en el establecimiento de El Paso durante un concurrido día de compras previo al regreso a clases. "La pregunta es, ¿por qué no están tomando las medidas necesarias para evitar que suceda esto?", dijo Luff. Las autoridades creen que el sospechoso, Patrick Crusius, de 21 años, publicó un manfiesto racista en internet antes de comenzar a disparar en la tienda. Crusius permanece detenido por cargos de asesinato que conllevan una sentencia de pena de muerte.