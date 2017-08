Para Thierry Henry, Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

"Estábamos jugando un partidillo, pero no el típico, sino uno en espacio muy reducido, Messi se giró y preguntó: '¿No ha sido falta?'. Tras el enojo, se fue corriendo hasta donde estaba el portero, le pidió la pelota, la tomó y regateó a todo el equipo hasta marcar. No sé si muchos jugadores son capaces de lograr eso", comentó Henry.



El ex seleccionado francés argumentó que no era una típica "cascarita" de colegio, pues dejó atrás a jugadores como Rafa Márquez, Puyol, Busquet y Touré.

"Messi siempre quiere ganar incluso en los entrenamientos", declaró Henry.



"Tití" recordó las palabras de su ex compañero en selección, Louis Saha, quien argumentaba en un principio que Cristiano llegaría a ser el mejor del mundo, por todas las horas que el portugués pasaba en el gimnasio.



Sin embargo, el ex delantero Saha también le comentó a Henry que Messi es un jugador raro y que todo lo hace de manera natural, y que CR7 lo hace más desde el trabajo.