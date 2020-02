Parasitomanía

E

n Seúl, la noticia de los Premios Óscar otorgados a la película Parásitos cundió tan rápido como la de una enfermedad avasalladora y desconocida unas semanas antes.

La aclamada obra de Bong Joon-ho, ya galardonada con la Palma de Oro en Cannes y los Globos de Oro en 2019, hizo historia en la 92 edición de los Premios de la Academia al recibir al mismo tiempo el Óscar a Mejor Película y Mejor Película Extranjera, algo que nunca había sucedido antes, además de Mejor Guion y Mejor Director.

LOCOS DE CONTENTOS

Y los coreanos, con sus 101 años de historia cinematográfica a cuestas y poco reconocimiento internacional hasta ahora, están locos de contentos. No hay mejor consuelo en los tiempos del coronavirus.

¿Pero existe esa Corea que describe sin ambages el cineasta nacido en la ciudad de Daegu, hace cincuenta años? Existe, afirman los medios, las redes sociales y hasta los turistas que andan como peregrinos en busca de la casa donde se filmó la cinta.

No existe, afirmaban hasta hace unos meses algunos seulitas que se negaron a verse retratados tan crudamente, amurallados en sus casas de revista de arquitectura, asentadas en barrios silenciosos, rodeadas de sus jardines orientados según las reglas del Pung Su (el Feng Shui coreano), con sus sótanos reforzados por si se presenta una emergencia nuclear desatada por el impredecible líder de Corea de Norte, Kim Jong-un.

Desde que la cinta se exhibió en los cines de la capital, la gente no ha dejado de hablar de ella. "Un asco, me dieron ganas de vomitar y me tuve que salir", afirmó en una comida una mujer de acendrada elegancia.

ESCENA IRREAL

No se necesita ser brujo para adivinar la escena que suscitó sus arcadas: la del chofer obligado a disfrazarse de sioux para sorprender al niño del cumpleaños de pronto convertido en un sanguinario energúmeno, que se abalanza sobre su jefe con la intención de hacerlo picadillo.

Una escena irreal, bajo un sol radiante, digna de Kill Bill, o de alguna Manga, que además de salpicar de sangre las butacas, intenta sacudir las buenas conciencias.

"Una exageración", dice otra señora, "como si algo así pudiera suceder".

Si la película fue aclamada por la crítica en el extranjero, en Seúl fue vista inicialmente con desprecio por una fracción de la sociedad. Incomodó, sin lugar a dudas, como en su momento, incomodó en México, la cinta de Luis Buñuel, Los Olvidados.

SE EMPEÑAN EN OLVIDAR

Hoy Corea, la cuarta economía de Asia, es el único país que queda en el mundo partido en dos por la Guerra Fría y donde aún no se ha firmado oficialmente una paz.

A nadie le gusta recibir las críticas de frente, a los coreanos menos. Parásitos mostró una ciudad que los seulitas se empeñan en olvidar, la de los bajos fondos, la de las familias que viven en los sótanos, en los refugios que fueron pensados para protegerse de posibles ataques.

Sótanos insalubres, oscuros, malolientes. Porque no todos pueden permitirse vivir en rascacielos, muchos menos en casas con jardín.

Porque además de los coches de lujo de último modelo, siguen circulando en las calles las A-jum-mas o ancianas, con el lomo partido en dos por el trabajo y los años, empujando un diablito en busca de cartones que revender para ganarse unos wones.

ENTUSIASMO ARROLLADOR

De unos días para acá, la ovación es unánime, el entusiasmo arrollador. El libro que reúne el storyboard, los dibujos de las escenas hechos por el propio cineasta -un perfeccionista que cuida hasta el último detalle- vendió trescientos cincuenta ejemplares la tarde del lunes pasado, en tan solo una sucursal de la famosa librería Kyobo.

Después de que Bong Joo-ho apareciera en las portadas de todos los diarios alzando la estatuita dorada, después de que el presidente Moon Jae-in calificara la cinta de "fresca y excelente", el orgullo nacional se ha visto enaltecido, provocando una verdadera "parasitomanía".

Resulta que ahora todos quieren probar el platillo que, en uno de los momentos más álgidos de la trama, la incauta señora Park pide a su ama de llaves, la señora Kim: el "jjapaguri" con res. Pastas instantáneas, tal vez el platillo más popular de la península, en este caso enriquecidas con carne.

TODOS QUIERE PIZZA

Circulan miles de recetas en YouTube, tan sólo un sitio tiene cerca de cuatro millones de vistas. Todos quieren comer las pizzas cuyas cajas confeccionaba la familia. ¿Pero existen? ¡Sí! El local Sky Pizza, al sur de Seúl, ha sido fotografiado al derecho y al revés, así como la tienda de abarrotes Doijissal, que en el film lleva el nombre de "Woori" (nosotros) o el túnel de Jahamun.

La oficina de turismo de la capital planea organizar tours de los sitios de filmación. En las redes sociales se propagan los parlamentos de los actores, el más popular es la cancioncita aquella que la falsa maestra de arte, Ki-jung, repite antes de entrar en la casa de los Park: "Jessica, hija única, Illinois, Chicago".

Orgullo sienten hoy los coreanos, tan sensibles a la opinión que tengan de ellos los extranjeros. "Admito que al principio no me gustó, pero es nuestra película", dice un ama de casa. Nuestra, nosotros.

Parásitos ha provocado una ola de optimismo que ni siquiera la sicosis del coronavirus aniquila cuando las puertas de los grandes almacenes de lujo se hallan cerradas a cal y canto, los campeonatos deportivos y los conciertos cancelados, los parques de atracciones, cines y centros comerciales vacíos, las calles despobladas.

En un momento en que el simple hecho de toser provoca una corredera generalizada de quienes rodean al probable infectado, en que la gente, cuando se atreve a salir, lo hace con tapabocas y botellitas de gel desinfectante en el bolsillo.