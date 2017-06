Para Osorio hay peores gritos que el "eeehhh...p"

El técnico de la Selección Mexicana se expresó sobre el tema que ha causado revuelo en Rusia luego de que la FIFA amonestara a México por la reiteración de dicha expresión en el debut en la Copa Confederaciones.

"La FMF hará un comunicado ante la FIFA y seguro en otras culturas hay peores gritos que generan violencia. Es un tema de interpretación y que se tiene que manejar entre la FMF y FIFA", expresó el timonel en conferencia de prensa previo al partido contra Nueva Zelanda.



En la FMF insisten en que el grito no tiene una connotación homófoba.



"Algunos lo entienden como un atropello o un insulto. Sin ser mexicano, estoy orgulloso de dirigir a esta Selección, creo entender el propósito y no tiene que ver con eso (discriminación)", consideró el timonel.



Osorio destacó la partida de Hirving Lozano al futbol europeo.



"Entre más jugadores tengamos en Europa, el nivel irá mejorando en la Selección, estamos contentos que firme este contrato", expresó el colombiano.



Y también expresó su postura sobre la novedad del Video Assistant Referee, la innovación tecnológica para la revisión de jugadas dudosas.



"La tecnología no es ajena a la civilización y si va en aras del Fair Play, me parece correcto. Quedó claro que el resultado fue el justo y que fue correctamente anulado", dijo.