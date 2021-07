Paran por veda la ayuda antisequía

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó, al 15 de mayo, que 85.1% del territorio nacional enfrenta condiciones de sequía.

El Mandatario fue cuestionado sobre las acciones que se deberían poner en marcha para hacer frente a la problemática, luego de que la Conagua reconoció que, entre marzo y abril de este año, la sequía se extendió del 83.9 al 87.5 por ciento del territorio nacional.

En respuesta, López Obrador advirtió que tiene que esperar a que pasen los comicios e insistió en que se encuentra limitado para actuar, a pesar de que se trata de una emergencia.

"Vamos a ayudar pero estamos esperando que pase la veda electoral, porque no podemos ahora llevar a cabo ninguna acción, aún cuando se trate de emergencias", dijo.

DINERO DEL PUEBLO

"Queremos ser cuidadosos, no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y de todos con propósitos electorales, que no se use el presupuesto para ayudar a ningún partido, a ningún candidato y que no sé de ningún pretexto, ninguna excusa, que no se utilice por ejemplo la sequía, una inundación para ir a entregar despensas".