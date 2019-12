Paran obra en acera, por presión

Río Bravo, Tam.- La tarde del sábado, se informó oficialmente que obra privada que consistía en construir sobre la acera pública en brecha 109, colonia 1 de Mayo, fue suspendida por que simple y llanamente era un burla para las autoridades, quienes ante la presión de la gente en redes tuvieron qué actuar en consecuencia al acto ilícito.

Dicha "construcción" se ubica en el cruce con calle Mariano Abasolo en la colonia aludida y durante el fin de semana causó polémica entre usuarios de redes sociales.

"Una cosa es que se obstruyan banquetas con negocios y otra muy diferente que se construya fuera de área permitida", dijo el exregidor Arnoldo Nacianceno.

"Nos falta cultura, no respetamos nada, tiramos basura, nos estacionamos en donde no debemos, nos falta mucho, pero lo más raro es cruzamos a Estados Unidos y allá sí ponemos la basura donde es; sí te estacionas como es, ¿qué raro verdad? ¿por qué allá sí y aquí no lo hacemos?, tenemos que empezar por respetar los señalamientos, pero en fin...", refirió José Zertuche.

La construcción sobre la banqueta, realizada por propietario de popular fonda a la que acuden políticos y personalidades, finalmente fue frenada por la criticas generadas en redes sociales.