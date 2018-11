Paran labores transportistas en Puebla

Más de 20 rutas de transporte público pararon labores y sus operadores colocaron bloqueos en al menos tres puntos de la ciudad para exigir al Gobierno aumento a tarifas y libre competencia con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).



Desde las 6:00 horas, los choferes de las líneas Azteca, 1, 1A, 2A, 18, 37, 41, 52, 68, 72, 72A y Morados, entre otras, salieron de circulación para participar en la protesta.



A los conductores que no se sumaron al paro, los inconformes les detuvieron sus unidades, bajaron a los pasajeros y los llevaron a los puntos de bloqueos para que se sumaran a la manifestación.



En Bulevar Xonacatepec, cerca de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), se instaló uno de los bloqueos.



En toda esa vialidad, debido a la falta de unidades, cientos de personas caminan hasta medio kilómetro para llegar al Bulevar Héroes del 5 de Mayo en espera de encontrar ahí un vehículo que sí los lleve a sus centros de trabajo o escuelas.



"Nosotros lo que pedimos es un aumento a la tarifa del transporte público, porque ya no puede seguir así a seis pesos, por eso estamos parando para que nos aumenten a ocho pesos", comentó uno de los choferes.



"También queremos que el Gobierno nos permita una libre competencia con el RUTA, que nosotros podamos ir sobre el mismo trayecto y que sea la gente la que elija en cuál se quiere subir", añadió.



Los operarios del transporte público manifestaron que permanecerán con la movilización hasta recibir indicaciones de los concesionarios.



Los inconformes no descartaron una movilización al Congreso del Estado para pedir su respaldo, y donde Morena tiene mayoría.



Los usuarios del transporte se quejaron del paro y pidieron la inmediata intervención de las autoridades.



"No se vale, que vengan y nos ayuden, que vuelvan a circular porque nada más nos dejan aventados y hay que caminar mucho, esto no es justo", mencionó Rosalba Juárez, de 65 años de edad.