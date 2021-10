Paran en Guerrero a todo el gobierno

En Guerrero no pueden hacerse pruebas para confirmar si se padece Covid -19. Tampoco pueden realizarse matrimonios civiles, tramitar actas de nacimiento o divorcio, menos juicios sobre pensión alimenticia. No hay manera de combatir incendios forestales. Ni hablar de pagar impuestos.

Las oficinas públicas están cerradas desde hace cuatro días por paros de burócratas que exigen un bono y pago de salarios atrasados a una semana de que tome posesión la nueva Gobernadora Evelyn Salgado.

La situación más grave es la que se vive en el tema de la salud, ya que desde hace seis días los 240 trabajadores del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud se sumaron al paro de labores de médicos y enfermeras de los 14 hospitales y 400 centros de salud.

"No se están tomando muestras de Covid-19 en todo el estado y al momento de que no se tomen no hay para analizar", expresó la dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS) Beatriz Vélez Núñez.

Antes del paro de labores, había módulos con médicos y enfermeras que realizaban la prueba Covid-19 a ciudadanos en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, principalmente.

Un médico del Hospital General "Raymundo Abarca Alarcón" de Chilpancingo, señaló que desde que empezó el paro de labores se han dejado de atender a 400 pacientes diariamente que requieren consulta médica.