Paralizan un mes tren en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con representantes empresariales, se trata del bloqueo al ferrocarril más largo en los últimos dos años, que ha provocado pérdidas millonarias para las industrias de la construcción, químico, cervecera y automotriz. Los manifestantes que impiden el paso en un punto neurálgico de la red ferroviaria que conecta hacia El Paso y Presidio, en Texas, se oponen a que el Gobierno federal la extracción de agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que además de inmovilizar mercancías e insumos, ahora preocupa que 1.5 millones de toneladas de maíz y trigo no puedan salir de Chihuahua debido al plantón. "Si su reclamo es legítimo o no, no nos metemos, lo que pedimos es que los manifestantes reaccionen y que sepan que están afectando desde su mismo sector toda la cadena productiva. "A las autoridades federales y locales pedirles que se resuelva esto a la brevedad, le estamos pegando al País en productividad, costos, empleo, insumos esenciales, y al final del día, en imagen de comercio exterior", alertó el empresario. Explicó que para trasladar por tierra todos los embarques inmovilizados se requerirían 35 mil 491 camiones.

La Coparmex en Chihuahua urgió a las autoridades a entablar un diálogo y buscar una solución para que se levante el bloqueo. "Hay que abrir esos diálogos, entender qué es lo que necesitan y solucionarlo, porque no podemos seguir con las vías del tren cerradas", señaló Jorge Cruz Camberos, presidente de la agrupación. Pobladores y agricultores colocaron montones de piedras y tierra en ocho puntos de la vía del tren que atraviesa Meoqui, Municipio aledaño a Delicias, y aseguraron que ni con la Guardia Nacional levantarán los bloqueos.

"No le tememos aquí a la Guardia, porque estamos a mitad de pueblo y los acorralamos aquí; nos vamos a quitar hasta que nos cumplan peticiones firmadas por el Presidente, estamos dispuestos a enfrentar lo que venga", advirtió el agricultor Jaime García, uno de los manifestantes. Saúl García, productor de alfalfa y nogal, reconoció que encontraron la manera de bloquear el paso del tren con un grupo de 40 personas, quienes se relevan en guardias para mantener los montículos de piedra y tierra y evitar el paso de trenes. "No puede pasar ni un tren ni para un lado ni para el otro", presumió.