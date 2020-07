Paraliza Matamoros la medida sanitaria

Matamoros, Tam.- Matamoros vivió su primer sábado sin transporte público, supermercados, tianguis, tiendas de autoservicio y hasta sin maquiladoras, quienes se vieron afectadas por la falta de los servicios.

En las principales avenidas se observó relativa movilidad de autos a consecuencia de la falta del transporte público. La suspensión de dicho servicio provocó de la misma manera que el precio de la gasolina se incrementara a los 14.89 pesos por litro.

Desde el viernes a las 10 de la noche la ciudad se quedó sin actividades esenciales, en base a las instrucciones de la Secretaría de Salud para disminuir el índice de contagio del Covid-19.

Personas que no se informaron de que el transporte público estaba suspendido, salieron a la calle en busca de dirigirse a otro punto de la ciudad, pero al darse cuenta que no había servicio se regresaban a sus hogares.

En tanto las tiendas de auto servicio se mantuvieron cerradas; en sus puertas informaron a sus clientes que sábado y domingo estarían cerradas por disposiciones de las autoridades estatales.

Esto también originó que algunas empresas maquiladoras dejaran de operar, ya que no contrataron transporte particular para sus trabajadores, quienes no tuvieron el servicio.

Mientras tanto al recorrer las diferentes colonias de la ciudad, se observó que las tienditas de abarrotes sí abrieron, ya que las autoridades sanitarias así lo dispusieron, de ahí en fuera todo estuvo cerrado.

Así mismo las autoridades de la Coepris realizaron diferentes operativos en albercas, palapas y salones de eventos para notificarles que tenían que cerrar y no podían tener eventos durante estos días.