Paraliza a la CNDH error en selección

CIUDAD DE MÉXICO.

Por carencia de visitadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quedó imposibilitada para emitir medidas cautelares. Desde el 16 de enero, ninguna de sus seis visitadurías generales tiene titular o encargado de despacho, que son los únicos facultados para exigir a las autoridades que apliquen las medidas cautelares.

Esa es una de las principales herramientas que tiene la CNDH para prevenir violaciones a derechos humanos, en casos que van desde agresiones a periodistas hasta posibles desapariciones forzadas o uso excesivo de la fuerza en contextos de protestas sociales. El año pasado, el organismo emitió más de 650 medidas cautelares, es decir, un promedio de casi dos por día. Aunque a finales de 2019 la CNDH informó el nombramiento de seis directores generales que estarían encargados de las visitadurías, eso no ocurrió, confirmaron ex funcionarios consultados. Tres de las seis personas nombradas por la nueva Ombudsperson, Rosario Piedra, no cumplen los requisitos que marca la Ley de la CNDH para poder fungir como titulares de las visitadurías, como tener título de licenciado en Derecho y tres años de ejercicio profesional cuando menos, además de experiencia mínima de tres años en materia de derechos humanos.

De acuerdo con la biografía difundida por la CNDH, José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría, no concluyó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Carlos Fazio, director general de la Segunda Visitaduría, es periodista de profesión, mientras que en el caso de Édgar Sánchez Ramírez, al frente de la Sexta Visitaduría, no se indican estudios o profesión, pero sí que coordinó la campaña presidencial del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1982, cuando postuló a Rosario Ibarra de Piedra, madre de la Ombudsperson. Ni ellos ni los otros tres nuevos directores generales asumieron las funciones de los visitadores. El miércoles pasado, el diputado Martí Batres, de Morena, presentó una iniciativa para modificar la Ley de la CNDH y quitar el requisito de la Licenciatura en Derecho para ocupar la titularidad de una visitaduría general. Los otros nombramientos de Piedra fueron Hilda Téllez Lino, en la Dirección General de la Tercera Visitaduría, y Elizabeth Lara Rodríguez, como directora general en la Quinta Visitaduría.

En su momento también se informó que Joaquín Aguilar Méndez sería director general de la Cuarta Visitaduría, pero según empleados del área el nombramiento fue revocado. El 15 de enero concluyeron sus labores los antiguos titulares de la Primera, Tercera y Cuarta visitadurías; el 31 de diciembre habían hecho lo propio los de la Segunda y Sexta visitadurías; previamente, el 15 de diciembre dejó su cargo el Quinto Visitador General.