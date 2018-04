Para Zidane es penalti y punto

"Hay penalti. Me dijeron que hay penalti. No la vi. De todas formas, pitó el árbitro y no podemos cambiarlo. Pero yo creo que hay penalti. Si hay penalti hay penalti y ya está. Ahora no hay que hablar, nosotros pasamos", declaró.

"Estamos en Semifinales. Hay penalti. Ellos hicieron un buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final y creo que dentro de los dos partidos nosotros merecimos el pase. Estamos contentos", agregó.



También se refirió a las palabras de Pep Guardiola de este martes, en las que recordó que en la Liga de Campeones los errores arbitrales son clave y que al Real Madrid la temporada pasada le ayudaron con la expulsión de Arturo Vidal cuando se enfrentó al Bayern.



"No me interesa lo que dice Guardiola; me habla de una cosa del año pasado. ¿Le voy a contestar a Guardiola por lo que dijo? Son los árbitros, a veces a favor y a veces en contra y hay que callarse. Yo nunca me voy a meter con los árbitros y he tenido ocasiones para hacerlo. Yo nunca me meto. Hoy, ha sido penalti. De lo de hoy hablo y al final pasamos nosotros", comentó.



Asimismo, habló sobre la sangre fría de Cristiano Ronaldo, que tuvo que aguantar seis minutos hasta lanzar el penalti que dio el pase al Real Madrid.



"Cristiano está acostumbrado a eso. Al final la mete, ya está y nos vamos a casa con la victoria", señaló.



Era penal, estaba detrás.

El defensa Marcelo aseguró que el penalti cometido sobre Lucas Vázquez que decidió la eliminatoria fue clarísimo porque lo vio en directo perfectamente.



"Para mí es penalti. Estaba detrás, lo vi y es. Para mí ha sido clarísimo. No soy yo quien decide, pero ha sido penalti", afirmó.