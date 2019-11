Para visitar el Newseum

Si te apasionan los medios de información y vas a visitar Washington D.C. antes de que termine el año, hay una parada que seguramente te interesará y que está por cerrar sus puertas.

MOMENTOS HISTÓRICOS

Este recinto en Pennsylvania Avenue guarda varias estructuras que estuvieron presentes en momentos clave de la historia. Por ejemplo, hay un pedazo de la antena de difusión del World Trade Center neoyorquino, una cabaña que habitó el asesino Theodore Kaczynski (conocido como "Unabomber") y hasta un pedazo del muro de Berlín.

Además, se pueden observar portadas originales de periódicos que fueron publicados justo después de sucesos notables, como el asesinato de John F. Kennedy, la llegada del hombre a la Luna y el homicidio de John Lennon.

¡HONOR A PERIODISTAS

El museo también incluye un memorial con los nombres de periodistas que han fallecido al realizar su labor.

Hay una galería en el primer nivel que exhibe fotografías nominadas y ganadoras del premio Pulitzer, como la famosa imagen que tomó Joe Rosenthal en 1945 de tropas estadounidenses levantando la bandera de su país en Iwo Jima.

Hasta el cierre del museo estará abierta la exhibición temporal "Rise Up: Stonewall and the LGBTQ Rights Movement". Esta muestra conmemora los 50 años de las protestas de Stonewall, uno de los momentos clave en el movimiento por los derechos LGBTQ+. A través de fotografías, carteles, pósters y más, se cuenta cómo este evento influyó en los años posteriores, y los hitos que ha habido desde 1969.

Los boletos para este museo tienen un costo de 14.95 dólares más impuestos para jóvenes de de 7 a 18 años, 24.95 dólares para adultos y 19.95 para mayores de 65 años. Sin embargo, se puede obtener una rebaja de 15 por ciento al comprar en línea con la clave 15OFF. Los niños de 6 años o menos pueden entrar de manera gratuita.