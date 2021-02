A finales de febrero llegará a Guadalajara para encabezar este esfuerzo en el que están 60 ilusiones de distintos jóvenes toreros de todo el orbe taurino.

México, España, Francia, Portugal, Colombia, Ecuador y Perú, son representados en el CART, cuyo funcionamiento fue explicado anteriormente con amplitud en MURAL.

"Mi idea no es más que aportar lo que la profesión me ha regalado. Quiero transmitir a los jóvenes la disciplina y los valores no solamente en el toreo, sino en la vida, pues para ser torero, primero hay que ser persona; ese el mensaje principal de este proyecto", contó Padilla, vía telefónica desde su casa en España.

Los toreros recibirán una formación integral a partir del uno de marzo en Zapopan, Jalisco, dentro de la finca del ganadero tapatío Pablo Moreno, donde vivirán durante dos meses con la oportunidad de mostrar sus cualidades, aptitudes y actitudes no sólo dentro del ruedo, sino también fuera de él; buscando, desde luego, llegar a ser los finalistas para después recibir el apoyo de las empresas y puedan torear constantemente en distintos escenarios del mundo.

"La humildad, el respeto, la educación, son valores fundamentales que sirven en el ruedo, pero sobre todo en la vida", agregó el torero de Jerez.

"Desayunaremos, habrá sesiones de ejercicio físico, clases teóricas del toreo, también clases prácticas. Habrá tertulias taurinas con diversos profesionales del mundo del toro, sesiones de videos, en fin se trata de vivir en torero las 24 horas y desde luego veremos la evolución de los alumnos en el campo bravo, en las tientas que es el examen profesional, digamos".

Esta es la primera ocasión en que Padilla puede cumplir un deseo que tuvo desde antes de su retirada de los ruedos en 2018.

"Es un proyecto que apenas me lo ofrecieron, no tuve mucho que pensar porque me gusta ver el surgimiento de los nuevos valores que tendrá la fiesta", señaló.

El vínculo que tiene con México fue factor fundamental para aceptar ser el director del CART.

"México es un país que amo profundamente, en el que tengo grandes amigos y al que admiro taurinamente. Es la oportunidad de devolverle algo de lo mucho que me ha dado.

Es cierto que estaré dos meses fuera de casa, lejos de mi familia, pero me apetece mucho pertenecer a este proyecto tan ilusionante. No pude decir que no a la invitación. Serán dos meses muy intensos con este equipo del CART que demuestra profesionalidad, humanidad y amor propio por el mundo del toro", dijo el torero español.

Juan José Padilla porta gallardamente el traje charro.