Para sentirse en la oficina

Si bien es una cuestión de salud puede que algunos echen de menos esos días de oficina, la hora de comida o la plática con el de alado.

Para ellos y para los que quieren darse un escape en casa hay diferentes historias a través de plataformas digitales que nos recuerden lo bello del trabajo en la oficina.

Telenovela: "Yo soy Betty, la fea"

Dónde verlo: plataforma Netflix y por Azteca 7 de lunes a jueves a las 20:30 horas.

Por qué: a estas alturas quien no haya visto Betty la fea vive en otro mundo, pero no los vamos a juzgar y para ponerse al corriente con la historia creada por Fernando Gaitán hay dos opciones para verla, una gratuita y otra por suscripción.

La mayor parte de la trama se desarrolla literalmente en una oficina, la de Ecomoda, empresa de moda a la que llega Beatriz Pinzón Solano a trabajar. Ahí se enamora del recién electo presidente de la compañía, Armando Mendoza y comienza su martirio día tras día sufriendo por el amor no correspondido, entre otras cosas.

Serie: "The office", versión estadounidense y de Reino Unido

Dónde verla: HBO Max.

Por qué: el nombre lo dice todo "la oficina". Esta comedia ácida sigue el día a día de unos trabajadores de una empresa papelera retratando, a forma de falso documental, la serie de problemáticas que podrían surgir entre los trabajadores: desde el seguro médico hasta el racismo y un poco de parkour entre escritorios, todo con su peculiar (y duro) sentido del humor.

La original es la versión UK pero se volvió más popular la de Estados Unidos que protagonizó Steve Carell, llegando a contar con nueve temporadas.

Serie: "Room 104"

Dónde verla: HBO Max

Por qué: ¿cuántas cosas pueden ocurrir en una habitación? Decenas, tal vez cientos. Esa es la premisa de esta serie donde literalmente todo ocurre dentro de un cuarto de hotel: desde historias de terror hasta románticas que protagonizan los que llegan a hospedarse en él.

Una buena opción para quienes siguen encerrados en casa y quieren ponerse creativos en su espacio de cuatro paredes.

Serie: "Mad Men"

Dónde verla: HBO Max

Por qué: considerada una de las mejores series de la historia y que alcanzó un total de siete temporadas, tiene una trama que se desarrolla en la década de los 60 en Nueva York donde Don Draper (Jon Hamm) es uno de los hombres más destacados del mundo de las agencias publicitarias a la cabeza de las oficinas de la agencia de publicidad Sterling Cooper.

Serie: "Vida incompleta"

Dónde verla: Netflix

Por qué: se trata de una historia surcoreana de 2014 que sigue a un joven que vive atrapado en el mundo corporativo.

Serie: "This is us"

Donde verla: plataforma Star+

Por qué: si bien no se desarrolla en una oficina en específico, este drama familiar supo tomar la actual pandemia y llevar a sus personajes en sus últimas dos temporadas a esta nueva realidad por lo que los vemos lidiar con protocolos sanitarios y cubrebocas, pero también viviendo temas como la depresión y replantearse su vida bajo las nuevas dinámicas de la sociedad. Actualmente se acaba de estrenar su sexta y última temporada.