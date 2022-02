Para Ricky, con amor

"Sonaba por todos lados cuando estaba en esa etapa de preadolescente y estaba descubriendo esas emociones. Inmediatamente la imagen que se me viene a la cabeza es mi habitación, donde más tiempo pasaba y donde escuchaba música.

Ahora que la cantautora ha conectado con la música que escuchaba de joven para crear su álbum Amor Adolescente, lanzado en octubre, tuvo claro que no se ha homenajeado lo suficiente a aquel material del puertorriqueño. Por ello, decidió crear su propia versión de uno de los temas.

"Tenía un estéreo en mi cuarto, escuchaba mis discos CD que me dejaban coleccionar y me acuerdo mucho de genuinamente escucharlo a conciencia, sacar la portada, leer las letras, conectar y contar historias", contó Sariñana en entrevista.

Para coincidir con el romance del Día del Amor y la Amistad, la intérprete estrena hoy su propia versión de "Te Extraño, Te Olvido, Te Amo" en Amazon Music.

Pese a su gusto por el tema, no lo copió y optó por darle nuevos arreglos con cuerdas, donde alterna pizzicatos, momentos donde la música es protagonista y otros donde se queda.

"Es una canción tan sólida, estructurada, con una melodía tan perfecta y una letra tan directa que quería que hubiera esta dualidad en la música, que generara sensación de incertidumbre.

"Nos dimos la licencia de jugar con el arreglo, hicimos una rearmonización, quería que las cuerdas fueran protagonistas muy juguetonas y que te mantuviera en estado de alerta y presente, como es el amor en esa época de tu vida", explicó la intérprete de "¿Qué Tiene?".

La también actriz considera que su reconexión con su infancia es normal, pues la maternidad la ha llevado a pensar en sus primeros amores y en los corazones rotos.

"Me acuerdo de todo lo que aprendes en esa etapa, cómo vives las cosas. Amor Adolescente celebra esa etapa de la vida y el amor, no el sufrir, pero lo sientes tanto que genuinamente sufres por sentir demasiado.

"Al final es increíble cómo sientes, con intensidad, pero también con libertad. No te lo cuestionas demasiado, no le pones etiqueta ni expectativas, nada más estás sintiéndolo y casi es más para uno que para el que está al otro lado, dispuesto o no a recibirlo".

La hija del director Fernando Sariñana planea rendirle tributo a esos recuerdos en el show que ofrecerá el sábado 19 de febrero en el Teatro Metropólitan, y con el que arrancará la gira de su más reciente disco.

ASÍ LO DIJO

"Armaba obras de teatro en mi habitación con mis juguetes de cada canción de 'A Medio Vivir', el orden y esa narrativa que va contando. Es un disco sumamente romántico con grandísimas canciones".

Ximena Sariñana, cantautora