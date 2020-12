Para repetir una y otra vez

THE PROM

El Baile es la versión fílmica del director Ryan Murphy del galardonado espectáculo con música de Matthew Sklar, letras de Chad Beguelin y libreto de Bob Martin a partir de un concepto original de Jack Viertel.

Trata sobre cuatro actores de Broadway que pasan por un declive en sus carreras y que viajan a un pueblo de Indiana a apoyar a una chica gay que quiere llevar a su novia a la graduación de High School pero un grupo conservador busca impedírselo.

Adaptada por los propios Martin y Beguelin, la trama da pie a un conjunto de potentes y coloridos números musicales tejidos en una trama simpática y entrañable sobre la inclusión y la aceptación.

Murphy, el director, se mueve en el género con bastante eficiencia, demostrando el aprendizaje que le dejó su exitosa Glee.

Meryl Streep y Nicole Kidman demuestran gloriosamente su dominio del musical.

Kerry Washington, como la rígida presidenta de la asociación de padres y Jo Ellen Pellman en el papel de la chica que desea llevar a su novia al baile logran también un excelente desempeño.

James Corden desborda simpatía aunque su personaje es el menos arriesgado de todos.

En general, todo el elenco tiene energía, entusiasmo y mucho talento.

La dirección de El Baile logra una narrativa ágil, rítmica, subrayada por un planteamiento visual en constante movimiento, colorido y exuberante.

Los números musicales son espectaculares y tienen una gran carga emotiva.

Quizá en una primera instancia las canciones no sean tan pegajosas y recordables como las de otros musicales recientes como El Gran Showman, pero funcionan a la perfección para llevar a la audiencia al estado que el director pretende.

El Baile es una experiencia gozosa que vas a querer repetir una y otra vez. Vale mucho la pena.

Ideal para estos tiempos.

LA NOVICIA REBELDE

Es quizás el musical cinematográfico más popular de la historia. Ganador de cinco premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Director para Robert Wise, no ha envejecido pese a sus 55 años. Adaptada del musical de Broadway, a su vez basado en un suceso de la vida real, cuenta la historia de una novicia que llega a cuidar a los hijos de un capitán viudo, y del escape de la familia tras la llegada de los nazis a Austria. Es uno de los papeles icónicos en la carrera de Julie Andrews, quien tiene mucha química con Christopher Plummer. El elenco juvenil esta perfectamente seleccionado y los temas de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II son clásicos. Sin duda es una excelente opción para ver en familia en la temporada navideña.

MIRREYES VS. GODÍNEZ

EI título promete un enfrentamiento de carácter épico... y lo cumple a lo largo de 109 minutos que, honestamente, no quisieras que terminaran. Es una comedia que no pretende otra cosa que no sea divertir en forma ligera. Y en ese sentido logra con creces su cometido. La historia es sencilla: Por circunstancias del destino, los empleados y los hijos del dueño de una empresa se enfrentan bajo un mismo techo, dando pie a una serie de situaciones cómicas. Además de que el guión de Chava Cartas y María Hinojos es de fórmula y hasta cierto punto bastante predecible, pero es innegable que funciona gracias a una buena dirección (de Cartas también) y un extraordinario trabajo de ensamble de todo el elenco. Pablo Lyle, Regina Blandón, Diana Bovio, Roberto Aguirre, Christian Vázquez, Daniel Tovar, Alejandro de Marino, Gloria Salina y hasta las figuras como Hernán Mendoza, Claudia Ramírez, Darío Ripoll y Michelle Rodríguez dan vida a personajes entrañables y muy simpáticos.