Para recorrer el mundo

Ciudad de México.

Llega un nuevo año y, con él, renovados ánimos de recorrer el mundo. Aquí un listado de lugares que seguramente inspirarán a todos a emprender una nueva salida.

ALEMANIA

Si 2019 fue la ocasión para conmemorar el centenario de la escuela de diseño Bauhaus y las tres décadas de la caída del muro de Berlín, este año el festejo es por los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

Desde el mes pasado, la ciudad de Bonn, donde el compositor nació en 1770, aloja una serie de eventos diarios que terminarán hasta el 20 de diciembre y que incluyen conciertos, danzas y más presentaciones artísticas. Además, la Beethoven-Haus, lugar en el que nació el músico, tiene una nueva exhibición permanente con cartas originales, un nuevo espacio para realizar conciertos y más.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Célebre por sus rascacielos y espacios de lujo, este destino está listo para sorprender al mundo nuevamente como sede de la Expo 2020 Dubai, un evento de 173 días que comenzará en octubre y que tendrá la presencia de casi 200 países. Con la temática "Conectando mentes, creando el futuro", la exposición tendrá instalaciones interactivas, pabellones llenos de tecnología y mucho más.

Emiratos Árabes Unidos es más accesible que antes para los viajeros mexicanos gracias al recientemente estrenado vuelo de Emirates entre la CDMX y Dubai.

JAPÓN

Tokio atraerá a viajeros de todo el mundo durante julio y agosto como sede de los Juegos Olímpicos de verano. Sin embargo, Japón tendrá mucho más que ofrecer a lo largo del año.

Para quienes visiten la capital, una buena opción es tomar el tren a Nikko, una zona con santuarios y templos que han sido distinguidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además, la zona incluye el lago Chuzenji, perfecto para realizar una caminata por su orilla. En el lago se encuentra la cascada Kegon, de casi 100 metros de altura, que se observa en todo su esplendor durante otoño.

OMÁN

Con maravillas naturales como las grandes dunas y las montañas Al Hajar, Omán invita a disfrutar de su naturaleza, de la aventura y de la historia. Hay que visitar, por ejemplo, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, en la ciudad de Mascate, que tiene espacio para miles de personas y que cuenta con una de las alfombras persas más grandes del mundo. También vale la pena visitar Mutrah Souq, un antiguo mercado en el que se vende joyería local, textiles y mucho más.

Además, nunca es mala idea conocer la fortaleza de Nakhal (a unos 120 kilómetros de Mascate), que destaca por haber sido construida encima de una piedra irregular y que alberga un museo.

PERÚ

Si bien Machu Picchu y Puno son destinos clásicos para los viajeros, hay mucho más que recorrer en este país andino. Una imperdible de la zona es la montaña Vinicunca, que impresiona con su gran colorido, en la cordillera Vilcanota. Y quienes buscan un buen reto físico pueden realizar el Ausgangate Trek, aventura de varios días para recorrer toda la seria de montañas.

No hay que dejar de lado el bien ganado lugar que tiene Perú como destino culinario; de hecho, los restaurantes Central y Maido Lima aparecen en la más reciente lista de The World´s 50 Best Restaurants en las posiciones 6 y 10, respectivamente.