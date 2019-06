Para ´Piojo´, Oribe no es un referente

Ciudad de México

Miguel Herrera reconoció la importancia de Oribe Peralta con el América, pero aseguró que nunca tuvo el papel de referente en la institución azulcrema.

"Oribe es un jugador importante en estos cinco años que duró su ciclo en el América, pero no es un referente del club. Sí era el capitán junto con Paul (Aguilar) y (Agustín) Marchesín. Reitero, fue una decisión que tomó el jugador.

"Oribe no es un jugador nacido en la cantera, obvio que es distinto. Si tú me dijeras: Cuauhtémoc Blanco, obvio es un referente del Club América. Ahí sí te brinca", dijo "El Piojo" previo a viajar con la plantilla azulcrema para realizar la pretemporada en Playa del Carmen.

Herrera reconoció que le sorprendió la petición de Peralta, aunque nunca le negaron la posibilidad de salir por más que se tratara del Guadalajara.

"Me sorprendió, me enteré por mensajes de ustedes lo que estaba pasando. Le hablé a Santiago (Baños) y me comentó que estaba negociando con Chivas. Era una extensión de contrato bastante jugosa para él.

"Son decisiones que toma el jugador, platicando con la directiva, fue una decisión cien por ciento de Oribe Peralta. Pero bueno, no podemos cortar la posibilidad de extender su carrera", sentenció el DT del América.