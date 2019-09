Para mi no es importante Fama y "likes", sino el arte Yahir

México, 10 Sep

Con 17 años de trayectoria musical y un acumulado de éxitos, el cantante y compositor mexicano Yahir reflexiona que no importan la fama ni los "likes", sino el arte que se aporte, pues sólo éste hace que un intérprete triunfe y trascienda.





"Este 2019 ha sido de mucho trabajo, de conocer a muchas personas y aprenderles. Hoy entiendo que la música no para, que el arte es lo que importa y no la fama; que no son los millones de views (vistas), ni los miles de likes", dijo en entrevista con Notimex el intérprete de La locura y Márcame la piel.





"Se trata de crecer, de tener fe, de trabajar duro y prepararte. Luego de estar en La voz comprobé que hay jóvenes de 17 años con un talento impresionante, pero también sigue existiendo un Ricardo Montaner que aún con talento brutal, continúa preparándose y preocupándose por ofrecer un buen 'show'".





El sonorense que en 2002 saltó a la fama tras su participación en el "reality" musical La academia, destacó que de ambos lados, de los jóvenes y los experimentados, se ha nutrido, por lo que hoy tiene claro el anhelo de no perder su objetivo, de trascender y no cegarse por la fama.





"Me siento tranquilo, estoy descubriendo algo nuevo en mí y ahora sé el camino que debo tomar. Hoy quiero seguir cantando lo latino, con melodía y letras que sienta. También deseo continuar con las baladas, derivadas de experiencias que conecten con el corazón".





Los días 11 de octubre y 30 de noviembre, Yahir ofrecerá conciertos en Guadalajara, Jalisco, y la Ciudad de México. Sus espectáculos serán diferentes a los anteriores. "Me interesa meter más músicos en mis 'shows', que estén los chelos, el saxofón, la trompeta y la sordina.





"Quiero darle un toque de blues a mi música y experimentar con varios elementos. Una de mis canciones tiene al inicio un clarinete, lo cual nunca había experimentado. Creo que ese clarinete debe tocarse en vivo y se hará", detalló el cantautor nacido en Hermosillo, Sonora.





Luego del éxito que alcanzó con el tema Entre nosotros dos, el cantante de 40 años promueve su segundo sencillo. Se trata de ¿Qué somos?, con el que fusiona varios ritmos tropicales en aras de poner al público a bailar.





"Empieza como una cumbia norteña y ya después mezcla otros sonidos, pues tenía ganas de hacer algo muy latino. Nació como cotorreo, pues yo me estaba divirtiendo con mi segundo hijo, lo traía en brazos hasta que de pronto surgieron los ruiditos, le vi forma y me gustó.





Admitió que ¿Qué somos? tiene mucho de biográfico. Se refiere a los amigos con derecho, aquellos que inician una relación amorosa de manera casual. "Pero todo se echa a perder al momento que llega esa pregunta de qué somos, pues rara vez la historia continúa. Es como cuando te piden ponerle título a la relación justo cuando nos la estamos pasando muy bien".





Yahir informó que continuará en la actuación como parte de la puesta en escena Jesucristo Súper Estrella en el papel de "Pedro", a la par de su carrera musical. Asimismo, tiene el anhelo de crear canciones para alguna película.





"Estoy tratando de ser muy claro con los proyectos que se me presentan. Si me llaman para actuar en cine o series, está bien, pero me encantaría poner el tema romántico a un filme en un momento especial. ¿Por qué no soñar con otras cosas?", concluyó.