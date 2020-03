Para María lo de ayer fue normal

Matamoros, Tam.- Mientras que unas mujeres se tomaron el día en respuesta del movimiento nacional, hubo quienes no y salieron a ganarse el pan de cada día, como es el caso de María, quien se dedica a vender dulces en la zona peatonal para poderse sostener económicamente.

Ayer para ella fue un día normal, cargando en su espalda muñecas de trapo y otros artículos, mientras que en sus manos María lleva una canasta de dulces y su banquito para sentarse.

Se le pudo observar caminando por un tramo de la zona peatonal, esto hasta llegar a un lugar en donde ella suele ponerse a vender sus productos.

Para ella el día sin mujeres no contó, ya que asegura que si no sale a vender no come, es por eso que durante este lunes cumplió con su actividad de manera normal.

"Aquí vengo todos los días, hay personas que ya me conocen y me compran lo que vendo, pero también hay quienes vienen hacer sus compras al centro y se les antoja un dulce y me lo compran; ya tengo más de un año vendiendo aquí", dijo.

María, con sus 75 años de edad, todos los días carga sus productos en la espalda y camina más de siete cuadras para poder llegar a la peatonal, donde se dedica a vender productos creados por ella misma, además de dulces y otros artículos que les ofrece a los matamorenses.