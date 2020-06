Para los que gustan de los zombies

REALITY Z

Reality Z es el remake tropicalizado de la serie británica de horror de 2008 Dead Set de Charlie Rooker y que se podría definir como una mezcla Big Brother con The Walking Dead.

A las afueras de Río de Janeiro está el set de un reality temático llamado "Olimpo", que se convierte en refugio de los sobrevivientes a un apocalipsis zombie...lo demás ya lo has visto en repetidas ocasiones.

Con un alto contenido de gore (sangre, vísceras al aire, carne mordida, cabezas destrozadas, cuerpos mutilados y un largo etcétera inherente al género), la serie se balancea entre el suspenso, la repulsión y el franco terror.

Los zombies están hambrientos de carne humana, como dicta la tradición inaugurada por George A. Romero en La Noche de los Muertos Vivientes y los sobrevivientes sacarán a flote su valentía, imprudencia y lo más oscuro de su naturaleza justo para que el espectador se pregunte cuál de ambos bandos es peor.

Está muy bien contada, a pesar de que lo único novedoso que tiene es el concepto. El guion establece personajes tipo de este tipo de propuestas, que parecieran ser los "héroes" pero acaban sucumbiendo inesperadamente. Ese factor, tan usado por Game of Thrones le da un toque de frescura.

Los efectos especiales y de maquillaje están a la altura de los norteamericanos y las actuaciones están enteramente en el estilo que el género requiere.

Reality Z, reiteramos, es para espectadores que gustan -y aguantan- las historias de zombies, aunque resulten un poco "entrañas" con lo mismo con sazón de Brasil.

LOS OTROS

Ya un clásico del thriller sobrenatural. Escrita y dirigida por el cineasta español Alejandro Amenábar, la historia de una mujer y sus dos hijos encerrados en una oscura mansión constituye un parteaguas en el género y sentó las bases de muchos filmes hasta la fecha. Además de un guion inteligente y bien construido, la película tiene otras dos grandes fortalezas: las atmósferas que crea para que desarrolle la trama y la actuación de Nicole Kidman que lleva todo el peso de la acción y logra un poderoso personaje creíble y lleno de matices. Si bien algunos de sus recursos han sido usados por muchos filmes posteriores, Los Otros sigue conservando la vigencia, la originalidad y el impacto de su estreno. Ideal para una noche de sofá con la luz apagada y el volumen alto.

UN FUNERAL DE MUERTE

Es una deliciosa comedia con humor, muy negro, que cuenta la historia del funeral del patriarca de una conservadora familia británica. El problema es que una persona llega a chantajear a la de por si ya disfuncional familia para evitar que se sepan los secretos oscuros del muertito. Lo que sigue es una comedia de enredos muy entretenida con un reparto de primera encabezado por Matthew Macfadyen (Succession) y con un Peter Dinklage (Game of Thrones) haciendo un personaje muy sorpresivo. En años posteriores la comedia fue vuelta a hacer en Estados Unidos, con Dinklage repitiendo el papel, pero no le llega al nivel de humor de la primera versión. No se la pierda.