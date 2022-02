Para las mujeres asiático-estadounidenses, los Juegos Olímpicos revelan una dura dualidad

"Es como si las mujeres asiático-estadounidenses no pudieran ganar", dice Jeff Yang, autor y crítico cultural. "Las atletas asiático-estadounidenses, como la mayoría de las mujeres asiático-estadounidenses en muchos otros espacios, son vistas como dignas cuando pueden cumplir... y luego se desechan de otra manera".

El problema se está desarrollando en los Juegos de Invierno de Beijing, los terceros Juegos Olímpicos consecutivos en Asia y los segundos que se llevan a cabo durante la implacable crisis mundial del coronavirus, y también se está desarrollando durante un aumento de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático.

Aquí, la snowboarder estadounidense Chloe Kim y la esquiadora de estilo libre china Eileen Gu son las últimas incorporaciones a la lista de mujeres estadounidenses de ascendencia asiática que han sido "It Girls" de los Juegos de Invierno, uniéndose a íconos como las patinadoras artísticas estadounidenses Kristi Yamaguchi y Michelle Kwan.

Cuando Kim y Gu ganaron sus medallas de oro en Beijing, fue el arco perfecto en las narrativas profesionales que se han cubierto incesantemente antes del evento real. Su poder de estrella y su talento las convirtieron en dos de las portavoces de facto de los Juegos Olímpicos.

Mientras tanto, otras mujeres asiático-estadounidenses como las patinadoras artísticas Karen Chen y Alysa Liu del equipo de EE. UU. y Zhu Yi del equipo de China también han sido promovidas por sus equipos nacionales y examinadas, a veces con dureza, por los fanáticos olímpicos.

Los comentaristas se han burlado de Yi por caer en el evento por equipos, como si mereciera el error después de renunciar a su ciudadanía estadounidense para competir por su patria ancestral. Otros están enojados porque ella "robó" el lugar olímpico de un atleta nacido en China.

Incluso los ganadores luchan por sentirse plenamente aceptados en Estados Unidos.

Kim, quien ganó el medio tubo en los Juegos Olímpicos de Beijing y Pyeongchang, ha revelado que fue atormentada en línea todos los días. Ella dice que estaba consumida por el temor de que sus padres pudieran ser asesinados cada vez que escuchaba noticias sobre otro asalto brutal a una persona asiática.

Ha habido más de 10,000 incidentes contra asiáticos reportados, desde burlas hasta agresiones directas, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, según Stop AAPI Hate, una coalición nacional que recopila datos sobre ataques por motivos raciales relacionados con la pandemia.

"La experiencia del odio es fulminante y tiene un costo enorme para la salud mental", dice Cynthia Choi, cofundadora de la coalición. "Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, es realmente increíblemente poderoso haber tenido lugar en Asia tres veces seguidas. Ese contexto es muy significativo, y tener asiáticos estadounidenses y asiáticos representando a Estados Unidos en estos juegos es más que simbólico".

Los estadounidenses de origen asiático y los habitantes de las islas del Pacífico en todo el país han sufrido ataques racistas verbales, físicos y, en ocasiones, mortales durante dos años, alimentados por la pandemia.

Algunos perpetradores han basado su odio en el hecho de que el virus se detectó por primera vez en Wuhan, China. Agregando a la mezcla: el ex presidente Donald Trump, quien regularmente hablaba sobre COVID-19 en términos raciales.

Gu, la atrevida esquiadora de estilo libre que obtuvo el primer lugar en la competencia de grandes vuelos, dijo que nunca había estado tan asustada como cuando un hombre dirigió una diatriba sobre los orígenes chinos del coronavirus contra ella y su abuela inmigrante en una farmacia de San Francisco.

El nativo de San Francisco, modelo de moda y figura de las redes sociales también ha sido criticado con una retórica anti-China por cambiar del equipo de EE. UU. al equipo de China. Las personalidades conservadoras de Fox News, Tucker Carlson y Will Cain, incluso dedicaron un segmento a regañar a Gu, diciendo que era "desagradecida" y que estaba "traicionando a su país".

Esas denuncias cargadas de racismo han sido criticadas en las redes sociales por ser hipócritas. Phil Yu, que dirige el popular blog Angry Asian Man, tuiteó sucintamente: "Claro, siempre es 'regresa a tu país' pero no 'regresa a tu país y gana una medalla de oro'".

Sin embargo, la dicotomía de la existencia de la mujer asiático-estadounidense no se limita a los atletas olímpicos de invierno. En octubre, la gimnasta estadounidense hmong Sunisa Lee dijo que alguien la roció con gas pimienta y gritaba insultos racistas mientras conducía un automóvil. En ese momento, estaba afuera con un grupo de amigos asiático-estadounidenses en Los Ángeles mientras filmaba el programa de televisión "Dancing with the Stars".

Los atletas olímpicos de menor perfil de los Juegos de Tokio, como la golfista Danielle Kang y la karateka Sukura Kokumai, hablaron sobre sus experiencias con el odio anti-asiático el verano pasado.

Kang dijo que ha luchado contra el racismo toda su vida e instó a un plan de estudios de estudios sociales más amplio que pueda capturar mejor la América multicultural de hoy.

"Me han dicho que regrese a China. No sé por qué piensan que China es el único país asiático", dijo el atleta coreano-estadounidense. "También he escuchado, '¿Comes perros para la cena?' No es nada nuevo para mí. Sin embargo, la violencia fue muy perturbadora. Pero la violencia también ha estado presente. Me he metido en peleas a puñetazos. He crecido así".

Kokumai, que es estadounidense de origen japonés, se enojó al descubrir que el mismo hombre que la había acosado en abril con insultos racistas también agredió a una pareja estadounidense de origen asiático de edad avanzada.

Igualmente doloroso: el silencio de los compañeros cuando se informó del incidente. Ella dijo que el entrenador de Japón la llamó antes de que lo hicieran los miembros de su equipo estadounidense.

"Fue realmente doloroso que mi lado de la federación tardara tanto en abordarlo", dijo Kokumai el verano pasado.

En julio, cuando Lee se convirtió en la estrella emergente sorpresa de los Juegos Olímpicos de Tokio al ganar el oro en el evento general y el bronce en barras asimétricas, Sung Yeon Choimorrow, directora ejecutiva del Foro Nacional de Mujeres Estadounidenses de Asia y el Pacífico, dijo que se sentía en conflicto al ver Lee en un pedestal dada la forma en que los hmong han sido marginados.

"Realmente estoy luchando con la idea de que todos somos 'estadounidenses' solo cuando se trata de ser excelentes y ganar medallas para el país", dijo Choimorrow. "Las mujeres asiático-estadounidenses son hipervisibles en formas que nos deshumanizan y completamente invisibles en formas que nos humanizan".